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Haber Giriş: 23.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Demet Akalın isyan etmişti... TDK'ya göre hangisi doğru?

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Demet Akalın isyan etmişti... TDK'ya göre hangisi doğru?
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Paylaşımlarında yaptığı yazım yanlışlarıyla sık sık gündeme gelen Demet Akalın, kızı Hira’nın Türkçe kitabındaki heceleme örneğine isyan etti.

Ünlü popçu, Instagram sayfasında Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi hesabını etiketleyerek, “ilköğretim” kelimesinin “il-köğ-re-tim” şeklinde hecelenmesine tepki gösterdi: “Ben yapsam içimden geçersiniz. Yani 40 yıldır bildiğimiz şeyleri niye birinci sınıfta değiştirirler, hangi akla hizmet anlamıyorum ki?”

TDK: Kitap doğru
Türk Dil Kurumu’na göre MEB’in Türkçe kitabındaki heceleme biçimi doğru. TDK’nın sitesinde bitişik yazılan kelimelerdeki heceleme kuralı şöyle açıklanıyor: “İlk heceden sonraki heceler ünsüzle başlar. Bitişik yazılan kelimelerde de bu kurala uyulur: ba-şöğ-ret-men,
il-ko-kul vb.”

Ağız açma sayısı
Bir ilkokul öğretmeni de konuyla ilgili şunları söyledi: “Yeni müfredata göre kelime ‘il-köğ-re-tim’ şeklinde heceleniyor. Birleşik sözcükler, hecelerin ağızdan çıktığı şekliyle bölünüyor. Kelime, ağız açma sayısı ile heceleniyor. Eskiden böyle değildi, ancak en az 5 senedir bu şekilde kullanılıyor.”

 

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