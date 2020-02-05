Haber Giriş: 05.02.2020 - 07:23,
Demet Akalın, Işın Karaca, Deniz Seki ve Cansu Kurtcu'dan 14 şubat şarkısı
Demet Akalın, Işın Karaca, Deniz Seki ve Cansu Kurtcu müzikseverlere sürpriz yaptı, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel şarkı hazırladı.
Söz ve müziği Cansu Kurtcu’ya ait olan, aranjesini ise Alper Atakan ile Fettah Can’ın yaptığı “Alâ” adlı şarkı, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde yayınlanacak. Stüdyo çalışmaları devam eden şarkının klibi Metin Arolat yönetmenliğinde çekilecek.
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