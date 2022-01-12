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Demet Akalın: Gülşah Saraçoğlu bana dava açacakmış

#Demet Akalın#Gülşah Saraçoğlu#Tarkan
Demet Akalın: Gülşah Saraçoğlu bana dava açacakmış
Deniz BOY

Demet Akalın önceki gün Nişantaşı’nda moda tasarımcısı arkadaşı Pınar Kerimoğlu ile görüntülendi. Akalın, son dönemde magazin gündemini meşgul eden olaylara dair açıklamalar yaptı.

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◊ Aleyna Tilki ve rap’çi Uzi’nin aşkını nasıl yorumluyorsunuz?

- Neyi var Aleyna’nın, ne güzel sevgili olmuşlarsa. Aleyna’nın yanına herkes yakışır, güzel kız.

◊ Deha Bilimlier ile Gülşah Saraçoğlu’ya dair çıkan haberler sizi etkiledi mi?

- Ben çok üzüldüm, çünkü geçen sene iki tarafı da uyarmıştım. Daha çok hanım tarafını uyarmıştım. Deha’nın eşi Aslı çok yakın arkadaşım. Onlar yine bu durumu atlatırlar. Tam yeni yıla girerken çok sevimsiz bir durum oldu. 2 gündür uyuyamıyorum. Çok etkilendim.

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Demet Akalın: Gülşah Saraçoğlu bana dava açacakmış


Ne için mahkemeye verilecekmişim

◊ Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı’nın ayrılığı hakkında ne düşünüyorsunuz?

- Bana artık eş, dost sormayın, ağzım yandı. Artık konuşmam. Bütün sanatçı arkadaşlarım için söylüyorum. İnan biz de sahne öncesi arkadaşlarımızı kulise alıyoruz, eğleniyoruz ama eşim yanımdayken.

Gülşah da bana dava açacakmış. Ne için mahkemeye verileceğim? “Ailesi olan insan biraz daha dikkat etmeli” dedim. Bunun nesi kötü. Yoksa bana dost, her zaman dost.

Mesela Mahsun Kırmızıgül, senelerdir kötü günümde ilk arayan olmuştur. Peki, ben niye insanlar kötü olsun isteyeyim ki...
Aleyna’ya laf söylediğim zaman bile insanlar yanlış anlıyor. Ama gerçekten çok ufak yaşı. O kabul etmiyordur ama bir abla olarak onu da uyarıyorum. Biz bu yollardan geçtik.

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Tarkan ve Bengü için dualar ettim

◊ Akıl verdiğiniz için rahatsız mı oldular?

- Bize de insanlar çok güzel akıllar verdi. Benim akıl hocam Hülya Avşar’dı. Büyük insanların sözüne bir şekilde gelirsin. Mesela birisi bana “hain” yazdı. Ne hainliğimi gördünüz? Ben böyle şeylere çok alınıyorum. İnsanlar mutlu olsun istiyorum.
Ben, Tarkan için Gölcük’teki yatırlarda dua etmişim. Bengü için de ettim. Çünkü çocuk sevgisini tattım. Herkes tatsın istiyorum. “Allah olmayana da istemeyene de versin” diye dua ettim. Çünkü çocuktan nefret ederdim. Ama şu anda yolda ağlayan çocuk görsem, onu oyalayacak bir şeyler arıyorum. Onun için birisi bir şey söylediği zaman “aman öyledir, böyledir” demeyin. Bir altına bakın, dolu mu diye.

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