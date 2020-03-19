Demet Akalın evini dezenfekte ettirdi!

Popçu Demet Akalın ile Okan Kurt da tüm dünyayı hızla etkisi altına alan corona virüse karşı evde kalarak tedbir alan isimler arasında yer alıyor.

Okan Kurt ve kızı Hira ile kendilerini karantinaya alan Akalın, bununla da yetinmeyerek evini dezenfekte ettirdi. Demet Akalın, evinin ilaçlandığı o anları ise sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.