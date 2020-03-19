MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriDemet Akalın evini dezenfekte ettirdi!
GeriMagazin Demet Akalın evini dezenfekte ettirdi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 19.03.2020 - 15:59,Son Güncelleme:/

Demet Akalın evini dezenfekte ettirdi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Popçu Demet Akalın, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüse karşı tedbir almaya devam ediyor. Okan Kurt ve kızı Hira ile kendilerini karantinaya alan Akalın, evini de dezenfekte ettirdi.

Popçu Demet Akalın ile Okan Kurt da tüm dünyayı hızla etkisi altına alan corona virüse karşı evde kalarak tedbir alan isimler arasında yer alıyor.

Okan Kurt ve kızı Hira ile kendilerini karantinaya alan Akalın, bununla da yetinmeyerek evini dezenfekte ettirdi. Demet Akalın, evinin ilaçlandığı o anları ise sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle