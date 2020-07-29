Demet Akalın 'dolandırıldım' demişti, gerçek ortaya çıktı! 4 Euro'luk oyuna geldi

Hesabından 4 Euro çekilen şarkıcı, “Sabah sabah kredi kartı dolandırıcılığı. Vallahi dikkat edin, benimkini bir de dolar üstünden çekmişler” şeklinde bir tweet attı. Ancak daha sonra yapılan incelemede Akalın’ın kızı Hira’nın oynadığı internet oyunu için ünlü şarkıcının hesabından otomatik talimatla para çekildiği ortaya çıktı. Okan Kurt, “Demet sabah hesabından para çekildiğini görünce paniklemiş. Dolandırıldığını düşünmüş. Bankayla görüştük, Hira’nın oynaması için Xbox’ına yüklediğimiz oyunlardan 4 Euro gibi bir para çekildiğini öğrendik. Ortada dolandırılma yok” dedi.