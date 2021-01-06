Demet Akalın: Artık zengin değilim, eskidendi o!

Lüks tutkusuyla zaman zaman gündeme gelen Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla çok konuşuldu.

Şarkıcı, Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen'i indirmek için uğraştığına dair bir paylaşım yaptı. Bunun üzerine bir takipçisi şarkıcıya "Zenginleri kabul etmiyor" yorumunu yaptı.

Takipçisine yanıt veren Akalın ise, "Oğlum banka param yok diye, özel bankacılıktan attı beni bugün. Ne zengini eskidendi o" dedi.





ANNEYE JEST

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, yaptığı pahalı harcamalarına bir yenisini ekledi. Kızı Hira ve kendisi için zaman zaman yaptığı lüks harcamalarla gündem olan Demet Akalın, bu kez ailesi için kesenin ağzını açtı.

Akalın, annesi Şenay Akalın'a bir araba hediye etti. Ünlü popçu, annesine aldığı hediyeyi sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaştı.

Ünlü şarkıcı, Instagram'ın hikaye bölümünden yayınladığı kareye, "Annem güle güle gez" notunu düştü. Akalın'ın bu paylaşımı sosyal medyada yankı uyandırdı.





