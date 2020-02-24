Haber Giriş: 24.02.2020 - 10:23,
Demet Akalın: Aleyna beni aradı sıkıntı yok
Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel, Instagram’da bir takipçiye sert çıkıp; “Nedir sizdeki bu Aleyna kıskançlığı! Önce Demet denen teyze şimdi Aynur” demişti. Öztel’in bu mesajını gören Akalın yaşadığı şaşkınlığı “Teyze mi? Kendi ne anlamadım. Aleyna’nın bundan haberi var mı?” mesajıyla karşılık vermişti.
Önceki gün konu hakkında soruları yanıtlayan Akalın “Sıkıntı ve sorun yok. Aleyna ile konuştum problem yok” dedi.
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