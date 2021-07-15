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Haber Giriş: 15.07.2021 - 08:26 | Son Güncelleme:

Demet Akalın 10 yıllık çalışanından şikayetçi

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Demet Akalın 10 yıllık çalışanından şikayetçi

Demet Akalın, 10 yıldır konserlerinin teknik işleriyle ilgilenen Hakan Günver’in sosyal medyadan kendisine hakaret edip iftira attığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Hakan Günver’in borç aldığı 50 bin lirayı ödemediği gibi yaptığı açıklamalarla onurunu ve saygınlığını zedelediğini belirten Akalın, koruma kararı verilmesini talep etti.

Ünlü şarkıcının avukatları şu açıklamayı yaptı:

Demet Akalın hakkında ‘ekibin parasında gözü olan bir zihniyet’ diyerek gerçek dışı hakaretlerde ve iftiralarda bulunmuştur. Mesajları çirkin bir şekilde çarpıtan Hakan Günver’in bu eylemi nedeniyle Demet Akalın’ın şöhretine ağır saldırılar gerçekleşirmiştir. Bu nedenle Günver’den şikayetçiyiz.”


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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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