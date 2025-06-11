Demansla boğuşan ünlü şarkıcı vefat etti... Karısı ona bebek gibi bakmıştı... Geçen yıl onu kaybedince vesayet altına alındı

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1942 yılında ABD'de dünyaya gelen Wilson aynı zamanda çağdaş müzik tarihine damgasını vuran Beach Boys grubunun da kurucularından biriydi.

Bir süredir demansla mücadele eden Brian Wilson geçen yıl ocak ayında karısı Melinda'ya kaybetmişti.. Son anına kadar kocasının bakımını üstlenen Melinda öldükten sonra Wilson'ın yedi çocuğu yasal bir mücadeleye girişip onu vesayet altına aldırmıştı

ACI HABERİ AİLESİ DUYURDU

Ünlü müzisyenin ölüm haberini çocukları, Wilson'ın resmi Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Söz konusu paylaşımda "Babamız Brian Wilson'ın ölümünü duyurmaktan dolayı yüreğimiz acı dolu. Şu anda hissettiklerimizi anlatmaya kelimeler yetmiyor" satırları yer aldı.

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"Bu büyük acıyı bütün dünyanın paylaştığını biliyoruz" denilen açıklamada Brian Wilson'ın çocukları zor zamanlarda aile mahremiyetine saygı gösterilmesini istedi.

ÜNLÜ BEACH BOYS GRUBUNUN KURUCULARINDAN

Brian Wilson, Beach Boys adlı grubu 1961 yılında kardeşleri Dennis ve Carl Wilson'ıN yanı sıra kuzeni Mike Love ve arkadaşları Al Jardine ile birlikte kurdu.

O ilk dönemde grubun adı Pendletons'tı...Grup 1961 yılında Surfin' adlı şarkıyla çıkış yaptı.

1960'lı yıllar boyunca Beach Boys, Amerika'nın en sevilen gruplarından biri haline geldi. Surfin' Safari, Surfin' U.S.A. ve Surfer Girl gibi albümler çıkardı.

Ancak Wilson'ın Beach Boys'la ilişkisi, 1964'te geçirdiği sinir krizi sonrası önemli ölçüde değişti. Turnelere katılmayı bıraktı ama sahne arkasında gruptaki varlığını şarkı sözü yazarı olarak etkinliğini sürdürdü.

Bu süreçte 1966 tarihli Pet Sounds adlı albüm piyasaya çıktı. Albüm, önceleri ticari olarak başarılı olamasa da sonradan o zamana kadar yapılmış en başarılı pop ve rock albümlerinden biri olarak tarihe geçti.

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Bunun da ötesinde Beach Boys da en çok satan gruplarından biri olarak müzik tarihinin sayfalarında yerini aldı.

PARANOİD ŞİZOFREN TEŞHİSİ ALMIŞTI

Brian Wilson her ne kadar hayatının son yıllarında demans ile mücadele etse de 1980'i yıllarda paranoid şizofren teşhisi aldı. Doktorlara göre, Wilson'ın beynindeki bu hasar yıllarca kullandığı uyuşturuculardan kaynaklanıyordu.

Brian Wilson'ın demans ile mücadele ettiği, geçen yıl ortaya çıkmıştı. O dönemde çocukları Wilson'ın kendi vesayetleri altına alınması için yasal bir girişim başlattı.

Mahkeme tarafından atanan avukat, Brian Wilson ile evinde yaptığı görüşmenin ardından ünlü müzisyenin bakımevinde tedavi altına alınmasının en iyi yol olduğu görüşüne vardı.

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Wilson'ın yaşadığı evi ziyaret eden avukat, müzisyenin gayet güzel bir ortamda yaşadığını ama yine de günlük hayatında yardıma ihtiyaç duyduğuna karar verdi. Sonuç olarak Wilson vesayet altına alındı.

Avukatın gözlemine göre Brian Wilson, tam olarak kaybetmemiş olsa bile yürüme konusunda zorluk çekiyordu. Bunun için de bir yürüteç kullanıyordu. Fakat onu kullanırken de bakıcılarından birinin ona destek olmasına ihtiyaç duyuyordu.

Avukata göre Brian Wilson, kendisiyle ve geçmişiyle ilgili her şeyi unutmuş değil. Doğum tarihini, günün tarihini biliyor.

Fakat o görüşme sırasında birlikte yaşadığı çocuklarından birinin adını hatırlayamadı.

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KARISI ÖLÜNCEYE KADAR ONA BAKTI: Ünlü müzisyen geçen yıl ocak ayında 77 yaşındaki karısı Melinda Ledbetter'ı kaybettikten sonra bakımıyla çocukları ilgilenmek durumunda kaldı. Ondan önce karısı ve bakıcıları Wilson'ın günlük hayatını sürdürmesine yardımcı oluyordu.





SAĞ KULAĞI DUYMAYAN DAHİ MÜZİSYEN

Tam adıyla Brian Douglas Wilson hayatı boyunca iki kez evlendi. İlk eviliğini 1964 ile 1981 arasında Marilyn Wilson Rutherford ile yaptı. İkinci karısı Melinda Ledbetter ile 1995 yılında hayatını birleştirdi.

Wilson'ın evliliklerinden yedi tane çocuğu bulunuyor.

Bu arada Brian Wilson ile ilgili onun 'dahi' olarak adlandırılmasına neden olan başka bir ayrıntıyı da ekleyelim.

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Wilson'ın sağ kulağı çocukluğundan bu yana duymuyor. Bu yüzden de şarkıların stüdyo işlemlerini tek kulağıyla yapmak zorunda kaldı yıllarca.

BİYOLOJİK ÇOCUKLARI İLK EVLİLİĞİNDEN... DİĞER BEŞİNİ EVLAT EDİNDİLER

Brian Wilson'ın çocuklarına bakacak olursak... İlk evliliğini yaptığı Marilyn Rovell'dan iki tane biyolojik kızı dünyaya geldi.

Bunlardan biri olan Carnie Wilson da babası gibi şarkıcı. Ünlü müzisyenin bu evlilikten bir de Wendy adında bir kızı bulunuyor.

Brian Wilson, ikinci evliliğini yaptığı Melinda Letbetter'dan hiç biyolojik çocuk sahibi olmadı. Çift bunun yerine beşx tane çocuk evlat edindi: Daria Rose, Delanie Rose, Dylan, Dash ve Dakota.