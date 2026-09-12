Demansla boğuşan ünlü oyuncuya yıllarca bakmıştı... Canını çok yakan o soruya yanıt verdi: Kocan hâlâ seni tanıyor mu?

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Elbette eldeki olanaklar sayesinde hastalıklara direnmek ve tedavi aramak mümkün. Kimi zaman da ünlülerin yakalandığı hastalıklar o konuda bilinçlendirme kampanyalarına bile zemin hazırlayabiliyor.

Tıpkı yılların oyuncusu Bruce Willis'in yakalandığı frontotemporal demans konusunda olduğu gibi...

2022'de afazi, bir yıl sonra da frontotemporal demans teşhisi aldı 71 yaşındaki Bruce Willis. Elbette daha önce de milyonlarca kişi bu hastalıklara yakalanıyordu.

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Yine de Willis gibi çok tanınan bir kişinin bu teşhisi alması hastalığa biraz daha fazla dikkat çekti.

Willis'in 50 yaşındaki karısı Emma Heming de bir yandan kocasına bakarken bir yandan da demans hakkında bir tür sözcülük görevini üstlendi

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SÜREKLİ BİR YAS HALİ

Bruce Willis ile evliliğinden 14 yaşında Mabel ve 12 yaşında Evelyn adında iki kızı bulunan Emma, Hello dergisine konuştu ve yine frontotemporal demans hakkında bazı yanlış bilgileri düzeltmeye çalıştı.

Emma Heming, öncelikle kocası ve onun hastalığının aile üzerinde yarattığı etkiden söz etti.

Teşhis aldığı günden itibaren kocasının bakımını üstlenen ancak daha sonra sağlık durumu öyle gerektirdiği için onun kendine ait başka bir evde bakılmasını onaylayan Heming, yaşadıkları ruh halini "Sürekli bir yas" olarak tanımladı.

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Emma Heming bunun son derece zor ve acı verici bir durum olduğunu hatırlattı.



Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu çok doğal. Çünkü hepimiz sevdiklerimizin sağlıklı, hayat dolu ve her zaman oldukları kişi gibi kalmalarını isteriz. Ama frontotemporal demans, insandan bütün bunları çok yavaş bir şekilde çalan yıkıcı bir hastalık."



KOCASININ ONU TANIYIP TANIMADIĞINI SORUYORLAR

Emma Heming, sözün bir noktasında bu hastalıkla ilgili yaygın bir yanlışı da düzeltmeye çalıştı...

İnsanların kendisine sürekli olarak Bruce Willis'in kendisini hâlâ tanıyıp tanımadığını sorduğunu ve bunun da kendisi açısından gayet göz açıcı olduğunu belirtti.

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Heming "Bu soruya yanıtım her zaman çok net bir 'evet'... Bruce Alzheimer hastası değil. O, beynin tamamen farklı bir bölgesini etkileyen demans hastası" diye konuştu.

Sonra da basının bir kez bile olsa demans hastalığına bakışının değiştiğini görmeyi çok istediğini sözlerine ekledi. Heming "Keşke medya da bu konu hakkında bilgi sahibi olmaya çalışsa ve korkuyu beslemek yerine insanları bilinçlendirici haberler yapsa" dedi.



BEŞ KIZININ HER BİRİYLE KENDİNE ÖZGÜ BİR İLİŞKİSİ VAR

Bruce Willis, ilk karısı Demi Moore'dan 38 yaşında Rumer, 35 yaşında Scout ve 32 yaşında Tallulah adında üç kız sahibi oldu. Emma Heming ile evliliğinden de Mabel ve Evelyn adlı iki kızı var.

Hastalığın başından beri eski karısı Demi Moore da bakım konusunda şu anki eşi Emma Heming'e elinden gelen desteği verdi.

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Emma Heming, Hello'ya verdiği röportajda beş kızının Bruce Willis ile ilişkisini de anlattı.

"Hepsi Bruce ile kendilerine özgü, eşsiz bir iletişim kurdu. Beşinin karakteri birbirinden farklı olsa da sonuç olarak aynı temeli paylaşıyorlar. Bruce onların hayatında her zaman son derece sağlam ve sarsılmaz bir kişi" diye anlattı durumu.



BİR SÜREDİR KARISI VE KIZLARINDAN FARKLI BİR EVDE YAŞIYOR

Bruce Willis, uzun süre uzmanların da desteğiyle Emma Heming'in bakımı altında o ve iki küçük kızıyla aynı evde yaşadı.

Fakat bir süre sonra Emma Heming "Bu hayatımın en zor kararıydı" diyerek Willis'i yine kendine ait bir başka evde bakıcılara emanet etti.

"Bruce da bunun böyle olmasını isterdi" diyen Heming, her gün kızlarıyla o eve gidip kocası Bruce Willis ile vakit geçirdiklerini de sözlerine ekledi.

Willis, zaman zaman bakıcılarıyla çıktığı gezintilerde objektiflere takılıyor.