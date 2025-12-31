Demansla boğuşan ünlü oyuncunun eşinden yürek burkan paylaşım… ‘18 yıl önce saçlarımı öptü, o an sanki zaman durdu’

Haberin Devamı

Yıllar önce böyle romantik şekilde başlayan aşk hikâyelerinin geleceği noktayı ne kendisi ne de gözü gibi baktığı kocası tahmin edebilirdi…

İSİMLERİ HEP BÜYÜK ÜZÜNTÜYLE ANILIR OLDU

Bruce Willis ve 16 yıl önce evlendiği eşi Emma Heming uzun süredir ne yazı ki üzücü haberlerle gündeme geliyorlar.

2022’de bir çeşit nörolojik hastalık olan Afazi’ye yakalanan Bruce Willis istemese de oyunculuktan emekli olmuş, bir yıl sonra da ailesi ünlü yıldızın Frontotemporal demansa yakalandığını açıklamıştı.

Beynini etkileyen ve tedavisi de olmayan durumu yüzünden hem giderek hafızasını yitiren hem de etrafıyla sözlü iletişim kurması günden güne zorlaşan Bruce Willis son üç yıldır ailesinin büyük çabasıyla hayata tutunmaya çalışıyor.

Haberin Devamı

ESKİ EŞİ VE ÜÇ YETİŞKİN KIZI DA HASTALIĞI BOYUNCA ONU YALNIZ BIRAKMADI

Ünlü oyuncunun eski eşi Demi Moore ve bu evlilikten doğan üç yetişkin kızı 37 yaşındaki Rumer, 34 yaşındaki Scout ve 31 yaşındaki Tallulah da babalarının yamacından ayrılmıyor.

Bruce Willis en tatlı hatıralarını bile yavaş yavaş unuturken ve artık ailesiyle bile konuşamayacak hale gelmişken en büyük yükü çeken ise doğal olarak karısı Emma Heming oldu.

EN BÜYÜK YÜKÜ KARISI ÇEKİYOR

Kocasına büyük bir vefa göstererek bakan Emma Heming geçtiğimiz günlerde yaklaşan yılbaşını kastederek artık bu tür özel günlerin aile için ne kadar üzücü ve acı verir hale geldiğini anlatmıştı.

Her şeye rağmen umutla kocasının gözlerinin içine bakan ve onunla artık “sevgi diliyle” anlaştığını söyleyen Emma Heming tanışmalarının ve birlikte randevuya çıkmalarının 18’inci yıl dönümünü de buruk şekilde olsa da kutladı.

Haberin Devamı

"18 YIL ÖNCE, O BENİM ERKEK ARKADAŞIM OLDU"

İlk randevularında çekilen ve Bruce Willis’in sevgiyle onu başından öptüğü fotoğrafı paylaşan Emma Heming paylaşımının altına "18 yıl önce, o benim erkek arkadaşım oldu. Başımın tepesine kondurduğu tek bir öpücükle zaman durdu. Bu tür bir aşkı tanıdığım için çok şanslıyım” yazdı…

Çift ilk olarak 2007'de tanıştı ve daha sonraki yıl ilk kez birlikte etkinliklere katılmaya başladılar.

2009’da Turks ve Caicos’ta evlenen Bruce Willis ve Emma Heming’in bu evlilikten 13 yaşında Mabel ve 11 yaşında Evelyn adında iki kızı oldu.

Haberin Devamı

HEM BÜYÜK MUTLULUKLARI HEM DE BÜYÜK ÜZÜNTÜLERİ BİRLİKTE YAŞADILAR

Ünlü çift bu yılın mart ayında da 16. evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı. Emma Heming bu özel günde de yine duygu dolu bir paylaşım yapmış ve sosyal medya hesabına “Bugün, ömür boyu sürecek aşkımla 16 yılımızı dolduruyoruz. Muazzam mutlulukları ve yıkıcı üzüntüleri paylaştık ve tüm bunların ötesinde, zamansız bir şey inşa ettik” yazmıştı.