×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek Haberleri

Demansla boğuşan ünlü oyuncunun eşinden yürek burkan paylaşım… ‘18 yıl önce saçlarımı öptü, o an sanki zaman durdu’

Güncelleme Tarihi:

#Bruce Willis#Emma Heming#DEMANS
Demansla boğuşan ünlü oyuncunun eşinden yürek burkan paylaşım… ‘18 yıl önce saçlarımı öptü, o an sanki zaman durdu’
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2025 14:45

Hem büyük bir aşkı hem de bitmeyen bir şefkati gösteren o ilk öpücüğü bu sözlerle anlattıktan sonra “Böyle bir aşkın mümkün olabileceğini bilemezdim. Ama böyle bir aşkım oldu. Öyle şanslıyım ki…” diyerek tamamladığı sosyal medya paylaşımını tek bir mavi kalple süsledi…

Haberin Devamı

Yıllar önce böyle romantik şekilde başlayan aşk hikâyelerinin geleceği noktayı ne kendisi ne de gözü gibi baktığı kocası tahmin edebilirdi…

İSİMLERİ HEP BÜYÜK ÜZÜNTÜYLE ANILIR OLDU

Bruce Willis ve 16 yıl önce evlendiği eşi Emma Heming uzun süredir ne yazı ki üzücü haberlerle gündeme geliyorlar.

Demansla boğuşan ünlü oyuncunun eşinden yürek burkan paylaşım… ‘18 yıl önce saçlarımı öptü, o an sanki zaman durdu’

2022’de bir çeşit nörolojik hastalık olan Afazi’ye yakalanan Bruce Willis istemese de oyunculuktan emekli olmuş, bir yıl sonra da ailesi ünlü yıldızın Frontotemporal demansa yakalandığını açıklamıştı.

Beynini etkileyen ve tedavisi de olmayan durumu yüzünden hem giderek hafızasını yitiren hem de etrafıyla sözlü iletişim kurması günden güne zorlaşan Bruce Willis son üç yıldır ailesinin büyük çabasıyla hayata tutunmaya çalışıyor.

Haberin Devamı

ESKİ EŞİ VE ÜÇ YETİŞKİN KIZI DA HASTALIĞI BOYUNCA ONU YALNIZ BIRAKMADI

Ünlü oyuncunun eski eşi Demi Moore ve bu evlilikten doğan üç yetişkin kızı 37 yaşındaki Rumer, 34 yaşındaki Scout ve 31 yaşındaki Tallulah da babalarının yamacından ayrılmıyor.

Demansla boğuşan ünlü oyuncunun eşinden yürek burkan paylaşım… ‘18 yıl önce saçlarımı öptü, o an sanki zaman durdu’

Bruce Willis en tatlı hatıralarını bile yavaş yavaş unuturken ve artık ailesiyle bile konuşamayacak hale gelmişken en büyük yükü çeken ise doğal olarak karısı Emma Heming oldu.

EN BÜYÜK YÜKÜ KARISI ÇEKİYOR

Kocasına büyük bir vefa göstererek bakan Emma Heming geçtiğimiz günlerde yaklaşan yılbaşını kastederek artık bu tür özel günlerin aile için ne kadar üzücü ve acı verir hale geldiğini anlatmıştı.

Demansla boğuşan ünlü oyuncunun eşinden yürek burkan paylaşım… ‘18 yıl önce saçlarımı öptü, o an sanki zaman durdu’

Her şeye rağmen umutla kocasının gözlerinin içine bakan ve onunla artık “sevgi diliyle” anlaştığını söyleyen Emma Heming tanışmalarının ve birlikte randevuya çıkmalarının 18’inci yıl dönümünü de buruk şekilde olsa da kutladı.

Haberin Devamı

"18 YIL ÖNCE, O BENİM ERKEK ARKADAŞIM OLDU"

İlk randevularında çekilen ve Bruce Willis’in sevgiyle onu başından öptüğü fotoğrafı paylaşan Emma Heming paylaşımının altına "18 yıl önce, o benim erkek arkadaşım oldu. Başımın tepesine kondurduğu tek bir öpücükle zaman durdu. Bu tür bir aşkı tanıdığım için çok şanslıyım” yazdı…

Demansla boğuşan ünlü oyuncunun eşinden yürek burkan paylaşım… ‘18 yıl önce saçlarımı öptü, o an sanki zaman durdu’

Çift ilk olarak 2007'de tanıştı ve daha sonraki yıl ilk kez birlikte etkinliklere katılmaya başladılar.

2009’da Turks ve Caicos’ta evlenen Bruce Willis ve Emma Heming’in bu evlilikten 13 yaşında Mabel ve 11 yaşında Evelyn adında iki kızı oldu.

Demansla boğuşan ünlü oyuncunun eşinden yürek burkan paylaşım… ‘18 yıl önce saçlarımı öptü, o an sanki zaman durdu’

Haberin Devamı

HEM BÜYÜK MUTLULUKLARI HEM DE BÜYÜK ÜZÜNTÜLERİ BİRLİKTE YAŞADILAR

Ünlü çift bu yılın mart ayında da 16. evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı. Emma Heming bu özel günde de yine duygu dolu bir paylaşım yapmış ve sosyal medya hesabına “Bugün, ömür boyu sürecek aşkımla 16 yılımızı dolduruyoruz. Muazzam mutlulukları ve yıkıcı üzüntüleri paylaştık ve tüm bunların ötesinde, zamansız bir şey inşa ettik” yazmıştı.

Gözden KaçmasınEşinin sözleri yürekleri yaktı… ‘Onun karısı olduğumu unutsa ne olur… Ben bunu hiç unutmayacağım’Eşinin sözleri yürekleri yaktı… ‘Onun karısı olduğumu unutsa ne olur… Ben bunu hiç unutmayacağım’Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Bruce Willis#Emma Heming#DEMANS

BAKMADAN GEÇME!