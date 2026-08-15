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Demansla boğuşan ünlü oyuncu kızını böyle gelin etmiş: Ağlatan düğün hatırası

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#Tallulah Willis#Bruce Willis#Demi Moore
Demansla boğuşan ünlü oyuncu kızını böyle gelin etmiş: Ağlatan düğün hatırası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2026 17:32

Evlenmek herkes için hayatın önemli bir dönüm noktası... Bir anne ve baba için evladın yuvadan uçması, evlat için kendi dünyasını kurmak anlamına geliyor... Bu tür aile buluşmaları genellikle de duygular üzerine kuruludur zaten.

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Hele bir de evlenen kişilerin ailelerinde bazı kayıplar yaşanmışsa ya da zorlu dönemler geçirilmişse düğünlerde sık sık gözyaşları da eşlik eder mutluluk gülücüklerine.

Demansla boğuşan ünlü oyuncu kızını böyle gelin etmiş: Ağlatan düğün hatırası
Büyük olasılıkla evliliklerini çoktan bitirmiş olsalar da dostlukları hep baki kalan Demi Moore ile Bruce Willis'in üç kızının en küçüğü olan Tallulah'nın, Justin Acee ile hayatını birleştirdiği düğünde de duygular böyle coşkun bir nehir gibi akıp gitti.

32 yaşındaki Tallulah ile 2023 yılından bu yana nişanlı olduğu Justin Acee, geçtiğimiz hafta Idaho'da, Demi Moore'un kır evinde düzenlenen bir açık hava töreninde hayatlarını birleştirdi. 

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Demansla boğuşan ünlü oyuncu kızını böyle gelin etmiş: Ağlatan düğün hatırası

HERKES ONUN DÜĞÜNE GİDİP GİTMEYECEĞİNİ MERAK ETMİŞTİ
O düğünle ilgili olarak çok merak edilen bir ayrıntı vardı: Son dört yıldır frontotemporal demans ile buluşan Bruce Willis'in düğüne gidip gitmeyeceğiydi bu ayrıntı da.

Basına ve sosyal medyaya yansıyan fotoğraflarda görünürde Bruce Willis yoktu. Hatta Willis'in eski karısı Demi Moore ile kız kardeş gibi olan şu anki karısı Emma Heming de görünmüyordu.

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Demansla boğuşan ünlü oyuncu kızını böyle gelin etmiş: Ağlatan düğün hatırası

DUYGULANDIRAN GÖRÜNTÜ
Ama Tallulah ile Justin'in hayatlarını birleştirdiği o büyük günün en çarpıcı görüntüsü sonunda ortaya çıktı.

Meğer, sağlığı iyice bozulduğu için karısı Emma ve iki kızı Mabel ve Evelyn ile birlikte aynı evde bile yaşamayan Willis, kızı Tallulah'ı kendi elleriyle gelin etmiş.

Tallulah Willis ve Justin Acee'nin Bruce Willis'i aralarına alarak verdiği poz Vogue dergisi tarafından yayınlandı.

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Elias Tahan'ın objektifiyle ölümsüzleştirdiği o an da derginin sosyal medya sayfasından paylaşıldı.

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Yıllar boyu Bruce Willis'in sinema perdesinde ya da TV ekranında izleyen hayranlarını duygulandıran bu fotoğrafta Tallulah, başını babasının omuzuna dayamış.

Bruce Willis bir eliyle kızına sarılırken diğer eli de damadı Justin'in ellerinde.

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Törende gelin Tallulah'nın nedimeliğini ablaları Rumer ile Scout üstlendi. 

 

 

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#Tallulah Willis#Bruce Willis#Demi Moore

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