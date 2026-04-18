Demansla boğuşan ünlü oyuncu hayata veda etti

Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2026 14:50

Sinema dünyasından bir yıldız kaydı.. Uzun süredir demansın bir türüyle mücadele eden Fransız yıldız Nathalie Bay, 77 yaşında son nefesini verdi.

Fransız sinemasının Oscar'ı sayılan Cesar Ödülleri'ni dört kez kazanan Baye'nin acı haberini ailesi duyurdu.

Aile, Nathalie Baye'nin Paris'teki evinde cuma gecesi son nefesini verdiğini belirtti.

Kariyerine dansçı olarak başlayan Baye sonra oyunculuğa geçti. François Truffaut, Jean Luc Godard gibi Fransız sinemasının Yeni Dalga yönetmenleriyle çalışan Baye, Hollywood yapımlarında da kamera karşısına geçti.

Steven Spielberg'in Catch Me if You Can filminde Leonardo DiCaprio'nun oynadığı karakterin annesine hayat verdi Baye.

Call My Agenç ve Downtown Abbey de son dönemde rol aldığı filmlerden bazıları.

Nathalie Baye gönül ilişkileriyle de konuşuldu. Fransa'nın Elvis Presley'i olarak tanınan Johnny Hallyday ile 1982'den 1986'ya kadar bir ilişki yaşadı. Bu ilişkide Laura Smet adında bir kız çocukları dünyaya geldi.

Nathalie Baye'nin bir süredir Lewy cisimlikli demans hastalığıyla mücadele ettiği biliniyordu.

Alzheimer'dan sonra en sık görülen ikinci demans türü olan LBD, daha çok beynin görme ile ilgili bölgelerini olumsuz etkiliyor.

 

