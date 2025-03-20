Demansla boğuşan Bruce Willis 70’inci yaş gününü kutladı… Eski eşi ve torunuyla poz verdi… ‘Sen bizi unutacak olsan da biz seni hiç bırakmayacağız!’

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Tam üç yıl önce, 30 Mart 2022'de Willis'in ailesi, “söz yitimi” olarak da bilinen ve beynin konuşma ve anlama bölümlerinde hasara yol açan afazi hastalığına yakalandığını, bu sebepten de emekli olduğunu açıklamıştı.





SON ÜÇ YILDIR AMANSIZ HASTALIĞIN PENÇESİNDE

Bir yıl sonra, 16 Şubat 2023'te ise Willis'in ailesi kendisine frontotemporal demans teşhisi konulduğunu açıkladı. Frontotemporal demans hastaları genelde ilişkilerde, kişilikte ve davranışlarda göze çarpan değişiklikler yaşarlar.

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Dil becerileri, konuşmaları, yazmaları etkilenir. Bireyler sözlü cümleleri anlayamayabilir. Kas veya motor fonksiyonlarda değişimler yaşanır. Ve bu hastalık yüzünden hafızaları zayıflayarak bir süre sonra etraflarında olup biteni kavrayamayacak duruma gelir.

70’İNCİ YAŞINI YİNE TÜM SEVDİKLERİYLE KUTLADI

İşte senelerdir böyle bir dertle boğuşurken kutladığı ömrünün 70. yaşında da Bruce Willis’i geniş ailesi yalnız bırakmadı. Usta aktör hastalığı teşhis edildiğinden beri büyük bir sevgi çemberinin içinde yaşıyor.

Willis’in 13 yıl evli kaldığı ve 2000 yılında boşandığı eski eşi Demi Moore bu süreçte hem onun hem de şimdiki eşi Emma Heming’in en büyük destekçisi oldu.

KIZLARI YİNE YANINDAYDI… TORUNUNU KUCAĞINDAN İNDİRMEDİ

Demi Moore, dün eski eşinin doğum gününde onun kızları ve torunuyla yeni fotoğraflarını paylaştı. Willis’in üç yetişkin kızı 36 yaşındaki Rumer, 33 yaşındaki Scout, ve 31 yaşındaki Tallulah babalarının yanındaydı.

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Bruce Willis demansla boğuşurken en büyük kızı Rumer anne olmuş ve Bruce Willis’e de ilk kez torun sevinci yaşatmıştı.

Demi Moore, Bruce Willis’in kucağında torunu Louetta'yı tuttuğu bir fotoğrafını paylaştı.

EŞİ HAYRANLARINA ÇAĞRI YAPTI

Bruce Willis’in eşi Emma Heming de kocasının 70. doğum gününü kutlamak için sosyal medyadan paylaşım yaptı ve hayranlarına “Bugün onu tüm sevginizle doldurun. Bunu hissedecek, yemin ederim hissedecek. Siz çok güçlü bir grupsunuz. Onun için nasıl bir araya geldiğinizi biliyorum ve size sahip olduğu için çok minnettarım” dedi.





KIZLARINI YAŞANANLARDAN “KORUMUYOR”

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Bruce Willis ve Emma Heming 2009’da evlenmişti. Çiftin 12 yaşında Mabel ve 10 yaşında Evelyn adında iki kızı var.

Geçtiğimiz yıl ekim ayında eşinin durumu hakkında açıklama yapan Emma Heming demans hastalığıyla mücadelesini anlatmış ve kızlarını bu durumdan “korumadığını” ifade etmişti.

Heming “Bu hastalık yanlış teşhis ediliyor, gözden kaçıyor ve yanlış anlaşılıyor. Sonunda bir tanıya ulaşmak çok önemliydi, böylece frontotemporal demansın ne olduğunu öğrenebilir ve çocuklarımızı eğitebilirdim” diyor.

“BABALARININ İYİLEŞEMEYECEĞİNİ BİLİYORLAR”

Sevdiği adamın gözlerinin önünde onu ve tüm hatıralarını unutacak hale geldiğini gören Emma Heming kızlarıma hiçbir şeyi iyimser ve olmadığı şekilde göstermeye çalışmadım derken onların zaten babalarının giderek kötü duruma geldiğini görerek büyümek zorunda kaldıklarını ve her şeyin farkında olduklarını söyledi ve “Babalarının iyileşemeyeceğini biliyorlar” dedi.