Demansa yakalanan ünlü sunucuya bir darbe de eski kocasından geldi… ‘Bana borçlu olduğu milyonları istiyorum!’

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2008'den 2021'e kadar kendi adını taşıyan The Wendy Williams Show'u sunarak ABD televizyonlarının en çok izlenen isimlerinden olmayı başaran 60 yaşındaki ünlü sunucu Wendy Williams 2023’te afazi ve frontotemporal demans teşhisi aldıktan sonra gözlerden uzakta yaşamaya başlamıştı.

Wendy Williams'ın 1999’da evlenip 2020’de boşandığı eski kocası Kevin Hunter şoke eden bir hamleyle mahkemeye giderek boşanmanın iptal edilmesini talep etti.





ESKİ KOCASI MAHKEMEYE GİTTİ, “BOŞANMAMIZI İPTAL EDİN” DEDİ!

Kevin Hunter’ın bu talebinin altında ise para yatıyor… Eski eş Wendy Williams’ın boşanma anlaşması yaparlarken kendisinden servetini saklaması. Hunter’ın kendisinden saklandığını iddia ettiği meblağ ise tam 48 milyon dolar…

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The U.S. Sun tarafından elde edilen belgelere göre Kevin Hunter mahkemeden “dolandırıcılık, yanlış beyan ve suiistimale dayalı” boşanmalarının iptalini istedi.

Williams 2019 yılında Hunter'dan boşanmak için şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle mahkemeye başvuruda bulunmuş ve o sırada vasisi, 'toplam varlıklarının' yaklaşık 7,3 milyon dolar olduğunu iddia eden bir banka portföyü sunmuştu.

PARA İSTİYOR AMA… ÜNLÜ SUNUCU ARTIK HİÇBİR ŞEYİN FARKINDA BİLE DEĞİL

Williams'ın bankası Wells Fargo, Ocak 2022'de ünlü yıldızın hesaplarını dondurdu ve sağlık sorunları nedeniyle vesayete ihtiyacı olup olmadığının belirlenmesi için New York Yüksek Mahkemesi'nden bir duruşma talep etti.

Williams bu iddialara itiraz etti ve eski menajerini ve Wells Fargo mali danışmanını uygunsuzlukla suçladı.

Mahkeme ünlü sunucuya Sabrina Morrissey bir mali vasi atadı ve Wendy Williams daha sonra giderek artan sağlık şikayetleri üzerine bir merkeze kaldırılıp tedavi görmeye başladı.

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YAKIN ARKADAŞININ AÇIKLAMASI KAFALARI KARIŞTIRMIŞTI

Yıldızın yakın arkadaşı Regina Schell, 2022 itibariyle Williams'ın hesaplarında 55 milyon dolar olduğunu iddia eden bir yeminli ifade verdi. Şimdilerde ailesi itiraz etse de mahkemenin atadığı bu kişinin velayeti altında yaşayan ve kendi hayatı üzerinde söz hakkı kalmayan Williams’ın eski kocasını harekete geçiren de bu ifade oldu…

Ancak Hunter'ın boşanmanın iptal edilmesi talebine yanıt olarak Wendy'nin vasisi Sabrina Morrissey, eski eşinin ünlü sunucunun tüm hesaplarından haberdar olduğunu iddia etti.

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Yakalandığı çaresi olmayan hastalıklar yüzünden artık bilişsel yeteneklerini kaybetmeye başlayan ve durumu giderek kötüleşen Wendy Williams’ı bir kez daha can sıkıcı bir hukuki süreç bekliyor…

EVLİLİĞİ KOCASININ İHANETİ VE YASAK AŞK ÇOCUĞU YÜZÜNDEN BİTTİ

1994’te tanışan Wendy Williams ve Kevin Hunter 1999’da evlenmişti. Çiftin tek oğulları Kevin Hunter Jr, ünlü sunucu birkaç kez arka arkaya düşük yaptıktan sonra 2000 yılında doğdu.

Mutlu bir aile tablosu çizen çift Kevin Hunter’ın bitmeyen ihanetleriyle sarsılmıştı. Wendy Williams kocasının yasak ilişkisinden bir de çocuğu olduğunu öğrenince bu evliliği noktalamıştı.

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ÖMRÜ BOYUNCA HASTALIKLARLA BOĞUŞMUŞTU

Wendy Williams’la evlenmeden önce bir işi bile olmayan Kevin Hunter ünlü sunucunun önce menajerliğini üstlenmiş sonrasında da televizyon programlarının yapımcısı olmuştu.

Uzun kariyerinin başlarında yıllarca alkol ve uyuşturucu bağımlılığı gibi sorunlarla boğuşan Wendy Williams bir yandan da Grave hastalığı, lenfödem ve hipertiroidi gibi hastalıklardan muzdaripti.

EN SON YAŞADIKLARINI ANLATAN BELGESEL İÇİN EKRAN KARŞISINA GEÇTİ

Williams son olarak 2021’de şöhretinin zirvesindeyken ortadan kaybolduktan sonra yaşadığı büyük trajediyi anlatan “Where Is Wendy Williams?” belgeseli için kamera karşısına geçmişti.

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Ünlü sunucu belgeselde gözyaşlarına hakim olamamış ve “Tüm bunlar benim başıma geldiyse sizin başınıza da gelebilir” diyerek sevenlerini uyarmaya çalışmıştı.