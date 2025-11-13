Hayatı kararmış, gözyaşları dinmemişti... Ünlü sunucuya mucize haber: Demans değilmişsiniz!

×
Güncelleme Tarihi:

#Wendy Williams#Frontotemporal Demans#Demans
Oluşturma Tarihi: Kasım 13, 2025 11:09

Gösteri dünyası son iki buçuk yıldır ünlü sunucu Wendy Williams'ın trajedisini konuşuyordu.. Radyoda başladığı mesleğini kamera karşısına, TV ekranlarına taşıyan ve büyük başarı kazanan Williams, son iki buçuk yıldır kabusu yaşıyordu...

Frontotemporal demans teşhisi alan Williams, New York'ta lüks bir bakımevine yatırılmış, bir koruyucunun gözetimine verilmişti.

Kaldığı yerin masraflarını karşılamak için evini sile satan Wendy Williams'ın hayatı hakkında karar verme yetkisi bile elinden alınmıştı.

Kariyeri zaten biten Williams, çalışıp kazandığı parayı harcamak için bile vesayeti altında bulunduğu kişiden izin alması gerekiyordu.

Bütün bunlar olup biterken Williams, demansa yakalanmadığını ileri sürüp kendine yeni bir dizi test yaptırdı.

YENİ TESTLERİN SONUCU ÖNCEKİLERLE ÇELİŞİYOR
New York'un önde gelen nörolojistlerinden birinin bu testlerden çıkardığı sonuca göre Wendy Williams'a konulan frontotemporal demans teşhisi doğru değil. Bir başka deyişle Williams, aslında demansa yakalanmamış.

Bu yeni doktorun testlerden elde ettiği sonuç, Williams'a frontotempoal demans olduğunu söyleyen doktorların teşhisiyle çelişiyor.

Williams'a testleri yapan nörolojistin elde ettiği sonuçlar da ünlü sunucunun avukatlarına gönderildi.

TMZ adlı internet sitesi bu yeni sonuçların mahkemeye sunulacağını ve Williams'ın vesayet altından kurtarılması için çalışacağını belirtti.

Avukat Joe Tacopina, Page Six'e yaptığı açıklamada jürili bir duruşma talebinde bulunacaklarını açıkladı.

KARİYERİ DÜŞÜŞE GEÇTİ... TEŞHİS GEÇEN YIL KONULDU
Daha önce yaşadığı lenf ödem ve bazı kötü alışkanlıkları yüzünden kariyeri düşüşe geçen ve mesleğini askıya alan Wendy Williams'a 2024 yılının başında frontotemporal demans teşhisi konulmuştu.

Bu sonuca Williams'ın 2023 yılında girdiği bir dizi testin sonucunda ulaşılmıştı.

61 yaşındaki Williams, bu teşhisin üzerine New York'ta bir bakımevine konulup vesayet altına alınmıştı.

Fakat son dönemde özel izinle dışarı çıkabilen Williams'ın davranışlarında herhangi bir tuhaflık gözlenmiyordu.

ŞİMDİ YASAL SÜREÇ YENİDEN BAŞLIYOR
Ünlü sunucu ısrarla yeniden test yaptırılmasını talep etti ve demans olmadığını savundu...

New York'ta adı açıklanmayan ama mesleğinin önde gelenlerinden biri olduğu söylenen nöroloji uzmanının yaptırdığı bir dizi test ise sunucuya konulan frontotemporal demans teşhisinin doğru olmadığını ortaya çıkardı.

