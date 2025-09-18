Demans, Ã¼nlÃ¼ oyuncunun ailesini yÄ±ktÄ± geÃ§ti... Son geliÅŸmeyi yaÅŸlÄ± gÃ¶zlerle duyurdu: KeÅŸke farkÄ±nda olabilseydi

Haberin DevamÄ±

YakalandÄ±ÄŸÄ± frontotemporal demans yÃ¼zÃ¼nden giderek hayattan uzaklaÅŸmasÄ±,Â konuÅŸmayÄ± bÄ±rakmasÄ±, aile Ã¼yelerinden bazÄ±larÄ±nÄ± bile tanÄ±yamaz hale gelmesi hayranlarÄ±nÄ±n yÃ¼reÄŸini burkuyor.

Ama hepsinden Ã§ok ailesinin...

Hele Bruce Willis hakkÄ±nda karÄ±sÄ± Emma Heming'in aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± son gerÃ§ek, duyanlarÄ±n kalbine kelimenin tam anlamÄ±yla bir ok gibi saplandÄ±.

Willis'in iki kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±nÄ±n annesi olan 47 yaÅŸÄ±ndaki Emma Heming; geÃ§tiÄŸimiz hafta artÄ±k kocasÄ±nÄ±n kendileriyle birlikte yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, baÅŸka bir evde bakÄ±cÄ±lara emanet edildiÄŸini sÃ¶yledi.

Bunun hayatÄ±nÄ±n en zor kararÄ± olduÄŸunu belirten Heming, yine de hem kocasÄ± hem de iki kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± iÃ§in en doÄŸrusunu yapmak istediÄŸini belirtti.

BÃ¼tÃ¼n bunlar olup biterken Emma Heming, kocasÄ±yla birlikte frontotemporal demansa karÅŸÄ± verdiÄŸi mÃ¼cadelenin ve kendisinin ona bakmak iÃ§in sergilediÄŸi Ã§abanÄ±nÂ Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼ satÄ±rlara dÃ¶ktÃ¼ÄŸÃ¼ The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path adlÄ± kitabÄ±nÄ± 9 EylÃ¼l'de piyasaya Ã§Ä±kardÄ±.

ANLATIRKEN GÃ–ZYAÅžLARINI TUTAMADI

Daha kitap piyasaya Ã§Ä±kmadan Willis'in geniÅŸ ailesinin bazÄ± Ã¼yeleri tarafÄ±ndan eleÅŸtirilse de Heming, demans hastalarÄ±nÄ±n yakÄ±nlarÄ±yla kendi deneyimlerini paylaÅŸmak istediÄŸini saklamadÄ±.

Kitap piyasaya Ã§Ä±ktÄ± ve kÄ±sacÄ±k zamanda Emma Heming'i bile ÅŸaÅŸÄ±rtan ve elbette Ã§ok mutlu eden bir geliÅŸme oldu...

Ã–yle ki genÃ§ sayÄ±lacak bir yaÅŸta kocasÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±yla boÄŸuÅŸmak zorunda kalan bir yandan da iki kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼ten Heming, bunu anlatÄ±rken gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±.

Emma Heming'in bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re kitabÄ± piyasaya Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra kÄ±sacÄ±k zamanda New York Times'Ä±n Ã§ok satanlar listesinde ikinci sÄ±raya kadar yÃ¼kseldi.

BRUCE BUNUNLA GURUR DUYARDI

Heming yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda hala olup biteni sindirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±... ArdÄ±ndan da ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: "Hala ÅŸoktayÄ±m ve Ã§ok minnettarÄ±m. Kalbimin derinliklerinden hepinize teÅŸekkÃ¼r ediyorum. UmarÄ±m bu kitap da ona gÃ¶sterdiÄŸiniz ilgiye karÅŸÄ±lÄ±k olarak size yol gÃ¶sterir."

Emma Heming, konuÅŸmasÄ±nÄ±n en duygulu yerinde ise 2022'den bu yana frontotemporal demans hastalÄ±ÄŸÄ±yla boÄŸuÅŸan kocasÄ± Bruce Willis'i andÄ±.

Heming "EÅŸim Bruce Ã§ok okuyan biriydi... Doymak bilmez bir okurdu. KitapÃ§Ä±lara gitmeyi, kitaplara gÃ¶z gezdirmeyi, kitap satÄ±n almayÄ± severdi. New York Times'Ä±n en sevdiÄŸi bÃ¶lÃ¼mÃ¼ de kitaplarla ilgili haberlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lÃ¼mdÃ¼. Ã‡Ã¼nkÃ¼ gazetenin Ã§ok satanlar bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne bakmayÄ± severdi" dedi.

Ä°ÅŸte bu sÃ¶zleri sÃ¶ylerken de Heming, gÃ¶zlerinden sÃ¼zÃ¼len yaÅŸlara engel olamadÄ±.

Sonra da titreyen sesiyle "BugÃ¼n Ã¶ÄŸrendiÄŸim ÅŸey kitabÄ±mÄ±n bu listede yer aldÄ±ÄŸÄ± ve ikinci sÄ±rada olduÄŸuydu... Tek dÃ¼ÅŸÃ¼nebildiÄŸim Bruce'un bununla ne kadar gurur duyacaÄŸÄ± oldu" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ sÃ¶zlerini.

Emma Heming'in bir takipÃ§isi bu listeyi kocasÄ± Bruce Willis'e gÃ¶stermesini Ã¶nerip 'O da kendince bunu anlayacaktÄ±r' diye seslendi.Â



Â

ÃœVEY KIZINDAN YORUM GELDÄ°

Emma Heming, bunlarÄ± sÃ¶yledikten sonra bir sÃ¼re sustu ve kendini toplamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Sonra da kitabÄ±na gÃ¶sterilen bu ilgiye teÅŸekkÃ¼r etti.

Heming'in bu paylaÅŸÄ±mÄ±na takipÃ§ilerinden de duygu yÃ¼klÃ¼ yorumlar geldi. Bunlardan biri de Bruce Willis'in Demi Moore ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen Ã¼Ã§ kÄ±zÄ±ndan Talullah'a aitti.

GenÃ§ kadÄ±n "Seni Ã§ok Ã§ok Ã§ok seviyorum. Ã‡ok gurur duyuyor" diye yazdÄ±. Bir takipÃ§isi de Heming'e "Bunu kesinlikle seviyorum... Bu listeyi ona gÃ¶sterdiÄŸinde o da kendince seni anlayacaktÄ±r" diye yazdÄ±.

Emma Heming, kitabÄ± Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada bazÄ±larÄ± Willis'in ailesinden olan kiÅŸiler onun Ã¼nlÃ¼ oyuncunun zor durumunu paraya Ã§evirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rÃ¼p eleÅŸtirmiÅŸti.

Fakat Heming bÃ¼tÃ¼n bunlara kulaklarÄ±nÄ± tÄ±kadÄ± ve "KitabÄ±m demans ile boÄŸuÅŸan yakÄ±nlarÄ±na bakmaya Ã§alÄ±ÅŸanlara yol gÃ¶sterecek diye umuyorum" diye karÅŸÄ±lÄ±k vermiÅŸti.

GERÃ‡EÄžÄ° KATILDIÄžI PROGRAMDA AÃ‡IKLADI

Gelen eleÅŸtirilere kulaklarÄ±nÄ± tÄ±kayÄ±p kitabÄ±nÄ± yazan Emma Heming, "HayatÄ±mÄ±n en Ã§or kararÄ±" diyerek Willis'in artÄ±k onlarla birlikte aynÄ± evde yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce.

KarÄ±sÄ± Emma Heming'in aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Bruce Willis artÄ±k karÄ±sÄ± ve iki kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±yla birlikte yaÅŸamÄ±yor. Bunun yerine yine kendisine ait baÅŸka bir evde ve bakÄ±mÄ±ndan sorumlu bir ekiple birlikte yaÅŸÄ±yor.

Ä°ÅŸi kÄ±saca Ã¶zetlemek gerekirse Bruce Willis'i ailesi belki bir bakÄ±mevine yatÄ±rmadÄ± ama ilk bakÄ±ÅŸta bunu Ã§aÄŸrÄ±ÅŸtÄ±ran bir durum Ã§Ä±ktÄ± ortaya.

Emma and Bruce Willis: The Unexpected Journey- A Diana Sawyer Special (Emma ve Bruce Willis: Beklenmedik Yolculuk - Bir Diane Sawyer Ã–zel) adlÄ± programda da artÄ±k kocasÄ±nÄ±n kendileriyle birlikte yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

'ALDIÄžIM EN ZOR KARARLARDAN BÄ°RÄ°YDÄ°'

"Bu benim ÅŸimdiye kadar vermek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±m en zor kararlardan biriydi" diye konuÅŸtu...

ArdÄ±ndan da "Ama her ÅŸeyden Ã¶nce Bruce'un kÄ±zlarÄ±mÄ±z iÃ§in bunu isteyeceÄŸini biliyordum... KÄ±zlarÄ±mÄ±zÄ±n, ihtiyaÃ§larÄ±na daha uygun bir evde yaÅŸamasÄ±nÄ± isterdi" dedi. EÅŸi Bruce'un kendi ihtiyaÃ§larÄ±ndan Ã§ok iki kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼neceÄŸini vurguladÄ±.

Emma Heming'in sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Bruce Willis, artÄ±k kendisine bakan bir ekiple birlikte ailenin baÅŸka bir evinde yaÅŸÄ±yor...

ONU SÃœREKLÄ° ZÄ°YARET EDÄ°YORLAR

Ama Emma, onunla evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zlarÄ± 13 yaÅŸÄ±ndaki Mabel ve 11 yaÅŸÄ±ndaki Evelyn, birlikte kahvaltÄ± edip akÅŸam yemeÄŸi yiyorlar... Onu hiÃ§ yalnÄ±z bÄ±rakmayÄ±p bol bol birlikte zaman geÃ§iriyorlar.

Sadece onlar da deÄŸil eski eÅŸi Demi Moore, ondan dÃ¼nyaya gelen kÄ±zlarÄ± 37 yaÅŸÄ±ndaki Rumer, 34 yaÅŸÄ±ndaki Scout ve 31 yaÅŸÄ±ndaki Tallulah da Bruce Willis'in ziyaretÃ§ileri arasÄ±nda.

Emma Heming programda Bruce Willis'in hastalÄ±ÄŸÄ±n ilk dÃ¶nemlerinde nasÄ±l deÄŸiÅŸtiÄŸini de anlattÄ±.

BazÄ± kaynaklara bakÄ±lÄ±rsa Willis artÄ±k okuyamÄ±yor, konuÅŸamÄ±yor, hatta ailesinin bazÄ± Ã¼yelerini tanÄ±yamaz hale geldi... En trajik olan da yÄ±ldÄ±zÄ±n iki kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n bile farkÄ±nda olmamasÄ±.Â

Â 'KOCAM HALA BURADA OLDUÄžU Ä°Ã‡Ä°N MÄ°NNETTARIM'

"Ã‡ok konuÅŸkan ve ilgili bir olmasÄ±na raÄŸmen biraz daha sessiz bir hale geldi. Aile bir araya geldiÄŸinde mesafeli ve soÄŸuktu. HiÃ§ Bruce gibi deÄŸildi...Oysa Bruce aslÄ±nda Ã§ok sÄ±cakkanlÄ± ve ÅŸefkatliydi. Bu hali endiÅŸe verici ve korkutucuydu."

Emma Heming, hastalÄ±ÄŸÄ±n kendisini de yÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± saklamadÄ±... Bruce Willis'e teÅŸhis konulduÄŸunda paniklediÄŸini ve sanki serbest dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe geÃ§miÅŸ gibi hissettiÄŸini saklamadÄ± Emma Heming.

Ancak Heming Willis, Bruce'un dejeneratif rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na raÄŸmen "genel olarak Ã§ok saÄŸlÄ±klÄ±" olduÄŸunu vurguladÄ±. "Sadece beyni onu yarÄ± yolda bÄ±rakÄ±yor. Dil bozuluyor. Ama uyum saÄŸlamayÄ± Ã¶ÄŸrendik. Ve onunla iletiÅŸim kurmanÄ±n farklÄ±, Ã§ok farklÄ± bir yolu var."

Heming, kocasÄ±yla birlikte geÃ§irdikleri kÃ¼Ã§Ã¼k anlar iÃ§in minnettarlÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek ÅŸunlarÄ± ekledi: "KocamÄ±n hÃ¢lÃ¢ burada olmasÄ±na minnettarÄ±m."

Bruce Willis ilk evliliÄŸini Demi Moore ile yaptÄ±. 1987'de evlenen çift 2000 yÄ±lÄ±nda boÅŸandÄ±. Ama hep dost kaldÄ±lar. Eski çiftin bu evlilikten 37 yaÅŸÄ±nda Rumer, 34 yaÅŸÄ±nda Scout ve 31 yaÅŸÄ±nda Tallulah adÄ±nda üç tane kÄ±zÄ± var. Willis ikinci evliliÄŸini 2009 yÄ±lÄ±nda Emma Heming ile yaptÄ±. Bu evlilikten de 13 yaÅŸÄ±nda Mabel ve 11 yaÅŸÄ±nda Evelyn adÄ±nda iki kÄ±zÄ± oldu.

Â

Â