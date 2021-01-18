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Haber Giriş: 18.01.2021 - 09:38 | Son Güncelleme:

Sevgilisini sırtında taşıdı

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Sevgilisini sırtında taşıdı
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Gösteri dünyasının genç aşıkları plajda bütün bakışları üzerlerine topladı.

Sevgilisini sırtında taşıdı

MEKSİKA TATİLİ BİTTİ
Genç aşıklar 2020'nin son haftalarında başlayan plaj keyfini sürdürüyor. Önce çıktıkları Meksika tatilinde objektiflere takılan çift, hafta sonunda da evlerine en yakın plajda objektiflere takıldı.
Sevgilisini sırtında taşıdı
PLAJDA NEŞELİ ANLAR
Hollywood'un ünlü çifti Harry Hamlin ile Lisa Rinna'nın kızı Delilah Belle Hamlin, sevgilisi Eyal Booker ile Santa Barbara plajında görüntülendi. 22 yaşındaki Hamlin ile birbirlerine yaptıkları şakalarla bütün dikkatleri üzerlerinde topladı.
Sevgilisini sırtında taşıdı
SEVGİLİSİNİ HAVALARA KALDIRDI 
Delilah Belle Hamlin ile kendisiyle aynı yaşta olan sevgilisi Eyal Booker, plajda birbirleriyle uzun süre şakalaştı. Önce Booker, sevgilisini koltuk altlarından tutup havalara kaldırdı.
Sevgilisini sırtında taşıdı
SIRTINDA TAŞIDI 
Sonra da Hamlin, sevgilisi Booker'ı bir süre sırtında taşımaya çalıştı. Çiftin bu neşeli tavırları da plajda bulunan diğerlerinin dikkatini çekti.
Sevgilisini sırtında taşıdı
YARIŞMA PROGRAMIYLA ÜNLENDİ 
Ekranın ve sinemanın ünlü çifti Lisa Rinna ile Harry Hamlin'in küçük kızı Delilah Belle Hamlin ile katıldığı Love Island (Aşk Adası) adlı TV şovuyla adını duyuran Eyal Booker, son olarak çıktıkları Meksika tatilinde görüntülenmişti.
Sevgilisini sırtında taşıdı
ESTETİK OPERASYON İDDİALARI
Delilah Belle Hamlin bundan iki yıl önce genç yaşında sık sık estetik yaptırmasıyla gündeme geliyordu. Genç kız ise bütün bu iddiaların asılsız olduğunu savunmuştu.
Sevgilisini sırtında taşıdı
ANNESİNE BENZETİLİYOR
Bir süre önce modellik kariyerine başlayan Delilah Belle Hamlin, hem güzelliğiyle hem de bu estetik merakıyla annesi Lisa Rinna'ya benzetiliyor. Rinna, Hollywood'un en çok estetik yaptıran ünlülerinden biri olarak tanınıyor.
Sevgilisini sırtında taşıdı
TARTIŞMA YARATTI
Delilah Belle Hamlin, bir dönem sosyal medya takipçileriyle bu estetik merakı yüzünden tartışma yaşamıştı. Hamlin'in bazı takipçileri bu kadar erken yaşta estetik uygulama yaptırdığı için onu eleştirdi.
Sevgilisini sırtında taşıdı
TAMAMEN DOĞAL OLDUĞUNU SAVUNDU 
Genç kızın özellikle de dudaklarına yaptırdığı dolguyu abartılı bulan birçok takipçisi, Hamlin'in bir estetik bağımlısı olduğunu gizlemeyen annesine Lisa Rina'ya gönderme yaparak "Nasıl da annesine benziyor" dedi. Delilah Belle Hamlin ise görüntüsünün tamamen doğal olduğunu, ne dudaklarının ne de göğüslerinin estetik operasyon ürünü olmadığını savundu.

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