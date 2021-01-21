MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin Haberleri"Deli Selim'in" ailesi Ata Demirer'i bekliyor
GeriMagazin "Deli Selim'in" ailesi Ata Demirer'i bekliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
aa-kultur-sanat
Haber Giriş: 21.01.2021 - 13:52 | Son Güncelleme:

"Deli Selim'in" ailesi Ata Demirer'i bekliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
"Deli Selim'in" ailesi Ata Demirer'i bekliyor
Abone Olgoogle-news

Roman müziğinin efsane ismi olarak nitelenen "Deli Selim" lakaplı Selim Kızılcıklılar için, vefatının 26. yılında mezarının başında anma töreni düzenlendi.

"Ayılana gazoz, bayılana limon", "Mastika", "Bu fasulye 7,5 lira" gibi şarkıların bestecisi Edirneli klarnet virtüözü "Deli Selim", Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği öncülüğünde düzenlenen törenle Acı Çeşme Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı konuşmada, Kızılcıklılar'ın, sanatı ve müziğiyle Türkiye'nin hafızasında derin iz bıraktığını söyledi.

Kızılcıklılar'ın, kentin önemli bir değeri olduğunu, kendisini saygı ve rahmetle andıklarını dile getiren Gürkan, belediye olarak bakımını yaptıkları kabri, en kısa zamanda düzenleyeceklerini belirtti.

Gürkan, doğuştan müziğe yetenekli Roman vatandaşların yeteneklerini geliştirmek üzere hazırladıkları projeyi, kısa sürede hayata geçireceklerini ifade etti.

Deli Selimin ailesi Ata Demireri bekliyor

- "Deli Selim'in" ailesi Ata Demirer'i bekliyor
Merhumun eşi Ayşe Kızılcıklılar da, hareketli yaşamı nedeniyle eşine "deli" lakabını taktığını ve eşinin, sanat camiasında da bu lakapla anıldığını söyledi.

Oğlu Murat Kızılcıklılar ise babasının eserleriyle ilgili telif elde edememekten yakındı.
Deli Selimin ailesi Ata Demireri bekliyor

Sanat camiasındaki pek çok ismin babasının eserlerini telifsiz icra ettiğini anlatan Murat Kızılcıklılar, "Ayılana gazoz şarkısını Kibariye okumuştu. Hiçbirinden telif hakkı alamadık. Herkes belli şekilde okudu. Okuduğu eserlerin hakkının ödenmesini istiyoruz sadece. Ata Demirer babamın 4-5 parçasını okudu biz paranın peşinde değiliz, en azından gelip annemizden hakkını helal ettirseydiler." diye konuştu.

Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Turan Şallı da "Deli Selim'in" Roman müzik kültürüne büyük katkılar sağladığını ifade etti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle