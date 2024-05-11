Dekoltesiyle kraliyet ailesine mesaj gÃ¶nderdi... Bunu inadÄ±na yapÄ±yor

Haberin DevamÄ±

Bir yanda tahttaki Mountbatten Windsor ailesinin destekÃ§ileri vardÄ±, diÄŸer yanda da "gÃ¶nÃ¼llerin prensesi" Diana'nÄ±n destekÃ§ileri.

Ki bu iki kutupluluk bugÃ¼n bile hala tamamen sona ermiÅŸ deÄŸil. Hatta bugÃ¼n olup bitenlere bakarsak bu "ikili kamp" gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde eskisinden bile daha belirgin hale geldi.Â Â

Yine olayÄ±n bir tarafÄ±nda artÄ±k kral olan Charles'Ä±n temsil ettiÄŸi taraf var. DiÄŸerinde de birÃ§ok kiÅŸinin yorumuna gÃ¶re Prens Harry ve karÄ±sÄ± Meghan Markle'Ä±n "asi" davranÄ±ÅŸlarÄ±nda vÃ¼cut bulan Diana ruhu.

Ã–zetlemek gerekirse Ä°ngiliz kraliyet uzmanlarÄ±na gÃ¶re sanki 90'lÄ± yÄ±llar yeniden yaÅŸanÄ±yor gibi.



Bu yÄ±lÄ±n baÅŸlarÄ±ndan bu yana Ã¶nce Kral Charles, ardÄ±ndan da bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Prens William'Ä±n karÄ±sÄ± Galler Prensesi Kate Middleton'Ä±n yakalandÄ±ÄŸÄ± kanser nedeniyle saÄŸlÄ±k konusuyla gÃ¼ndeme gelen Ä°ngiliz kraliyet ailesinde bir tÃ¼r "geriye dÃ¶nÃ¼ÅŸ" yaÅŸanÄ±yor son gÃ¼nlerde.



Bunun nedeni de uzun sÃ¼redir sessizliÄŸe gÃ¶mÃ¼lmÃ¼ÅŸ olan Prens Harry ile karÄ±sÄ± Meghan Markle'Ä±n yeniden spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±na Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ olmasÄ±.



BabasÄ±nÄ±n kansere yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendikten sonra yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ABD'den apar topar Londra'ya koÅŸan Harry ve ailesi bir sÃ¼reliÄŸine yine ABD'deki hayatlarÄ±na dÃ¶nmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Haberin DevamÄ±

Ama Harry'nin kurucusu olduÄŸu Invictus Games'in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle Sussex Ã§ifti yeniden dÃ¼nya sahnesinde belirdi ve ailenin iki kutuplu hali bir kez daha gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±.

Â

'PARALEL' KRALÄ°YET TURU

Harry, karÄ±sÄ±yla birlikte Nijerya ziyaretinde ÅŸu sÄ±ralarda. Ãœstelik de her ne kadar 2020 yÄ±lÄ±nda kÄ±demli kraliyet ailesi Ã¼yeliÄŸinden ve gÃ¶revlerinden ayrÄ±lÄ±rken tam tersini sÃ¶ylemiÅŸ olsalar da tÄ±pkÄ± bir "Kraliyet turu" gibi geÃ§iyor bu gezinin her anÄ±.

Invictus Games'e ev sahipliÄŸi yapmaya aday olan Nijerya gezisi Harry ve Meghan iÃ§in 2018 yÄ±lÄ±nda evlendikten hemen sonra Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± ilk kraliyet turunun bir benzeri gibi aynÄ± zamanda.

Haberin DevamÄ±

Ãœstelik yorumlara gÃ¶re Meghan Markle o gezide Ã¼zerindeki elbiseyle bile Ä°ngiliz kraliyet ailesine mesaj gÃ¶nderdi.

Ama asÄ±l konumuz bu deÄŸil. AsÄ±l konumuz Prens Harry ile ailesi Ã¶zellikle de ailenin baÅŸÄ± olan babasÄ± Kral Charles arasÄ±nda giderek aÃ§Ä±lan uÃ§urum.

ANNESÄ°NÄ°N AÄ°LESÄ° KOL KANAT GERDÄ°

Harry, Nijerya Ã¶ncesi yine kurucusu olduÄŸu Invictus Games iÃ§in Londra'ya kÄ±sa bir ziyarette bulundu. O sÄ±rada da babasÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸmek istedi.

Fakat Charles, buna zamanÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rerek isteÄŸi geri Ã§evirdi. Ã–zetle Harry, randevu alamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in babasÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸemedi.



Ama Londra'daki etkinlikte yanÄ±nda Ã§ok Ã¶nemli birileri vardÄ±. Annesi Diana'nÄ±n erkek kardeÅŸi Charles Spencer ile teyzesi Lady Jane Fellowes. AyrÄ±ca Harry'nin anne tarafÄ±ndan kuzenleri George McCorquodale, Ned Spencer ve Louis Spencer da onu yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±.

Haberin DevamÄ±

'Ä°NGÄ°LÄ°Z KRALÄ°YET AÄ°LESÄ° 90'LI YILLARA GERÄ° GÄ°TTÄ°'

Zaten kraliyet yorumcularÄ±nÄ± "Ä°ngiliz kraliyet ailesi sanki Diana'nÄ±n hayatÄ±nÄ±n son yÄ±llarÄ±na yani 1990'lara gitti" diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ren ayrÄ±ntÄ± da bu.

BabasÄ±nÄ±n ve aÄŸabeyi William'Ä±n yÃ¼z Ã§evirdiÄŸi Prens Harry'ye annesi Diana'nÄ±n ailesi kol kanat gerdi.

Bu arada Harry'nin yanÄ±nda bu ziyaret sÄ±rasÄ±nda karÄ±sÄ± Meghan Markle'Ä±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlatalÄ±m.

Harry bu kÄ±sa ziyaret sÄ±rasÄ±nda babasÄ±nÄ± gÃ¶rmek istedi ama resmi aÄŸÄ±zlarÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re Kral Charles'Ä±n uygun vakti olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bu istek geri Ã§evrildi.

GÃ¶rÃ¼nen ve sÃ¶ylenen bu olsa da yine yÄ±llardÄ±r aileyi takip eden uzmanlara gÃ¶re Harry ile ailesi arasÄ±ndaki uÃ§urum hiÃ§ bu kadar derinleÅŸmemiÅŸti.Â

Haberin DevamÄ±

Ã–te yandan Charles'Ä±n kendi Ã¶z oÄŸluyla gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in neden yoÄŸun programÄ±nÄ± bahane ettiÄŸi de merak konusu oldu.Â

'NE ZAMAN HARRY'YÄ° GÃ–RSE Ä°Ã‡Ä°NÄ° BÄ°R ÃœZÃœNTÃœ KAPLIYOR'

Ä°ngiliz Daily Mail gazetesinin kraliyet yorumcularÄ±ndan Richard Kay de Buckingham kaynaklarÄ±na dayanarak bu konuya aÃ§Ä±klÄ±k getirdi.

Ä°ÅŸte onun bu konudaki satÄ±rlarÄ±: "YakÄ±n arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n belirttiÄŸine gÃ¶re Charles, Harry'yi gÃ¶rebilirdi. Ama onu gÃ¶rmek Charles iÃ§in her zaman Ã¼zÃ¼cÃ¼ oluyor."

BÃ¶yle ilk anda kulaÄŸa tuhaf gelse de yakÄ±n Ã§evresine gÃ¶re Harry'yi gÃ¶rmek Charles'a geÃ§miÅŸten kalan ve hala kapatÄ±lmamÄ±ÅŸ olan bir sÃ¼rÃ¼ "defteri" hatÄ±rlatÄ±yor.

Haberin DevamÄ±

Bu Ã¼zÃ¼ntÃ¼ ve gerilim de kanserle mÃ¼cadele ettiÄŸi ÅŸu dÃ¶nemde en son ihtiyacÄ± olan ve iyileÅŸmesini geciktirecek ÅŸeyler.

Ä°ÅŸte bu yÃ¼zden de Harry ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmedi Charles.

'Ä°KÄ° OÄžLU DA ONU GERÄ°YOR... HUZUR KAYNAÄžI KATE'

YakÄ±n Ã§evresine bakÄ±lÄ±rsa Kral Charles, aslÄ±nda her iki oÄŸluna dair bÃ¶yle bir gerilim hissediyor.

Ona bu konuda huzur bulduÄŸu tek kiÅŸi bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Galler Prensi William'Ä±n karÄ±sÄ± Kate Middleton.Â



Bir de olayÄ±n baÅŸka bir boyutu var. Yine Harry'yi Ã§ocukluÄŸundan bu yana tanÄ±yan bir saray Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n ifadesine gÃ¶re "Harry babasÄ±nÄ± iÅŸine geldiÄŸi zaman gÃ¶rebileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor. Bunun bÃ¶yle olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlamasÄ± gerek."Â

OÄžLUNU Ä°STEMEDÄ° AMA DAVID BECKHAM Ä°LE GÃ–RÃœÅžTÃœ:Â Olaylar ve aÃ§Ä±klamalar bu yÃ¶nde. Bu arada Kral Charles ile ilgili baÅŸka bir haber de duyuldu. OÄŸlu Harry'nin Londra'da bulunduÄŸu saatlerde onun iÃ§in ayÄ±ramadÄ±ÄŸÄ± zamanÄ±nÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ David Beckham ile Ã¶zel bir gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye ayÄ±rdÄ±. Buckingham'dan gelen haberlere gÃ¶re Kral Charles ile Beckham, bazÄ± hayÄ±r organizasyonlarÄ± konusunda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.Â





ELBÄ°SENÄ°N ADI DÄ°KKAT Ã‡EKÄ°CÄ°Â

BÃ¼tÃ¼n bu Ã§ekiÅŸmeler bir yana bir de iÅŸin "Meghan boyutu" var. Harry ile birlikte Londra'ya gitmeyen Meghan, Nijerya gezisinde ise baÅŸrolde. Elbette her durumda olduÄŸu gibi bu kez de giyimi kuÅŸamÄ± bÃ¼yÃ¼k dikkat Ã§ekiyor.

Turun ilk gÃ¼nÃ¼nde giydiÄŸi sÄ±rtÄ± aÃ§Ä±k elbise de Ã§ok konuÅŸuldu. Bunun nedeni sadece elbisenin modeli deÄŸil taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± isim.

Meghan, gezide Heidi Merrick imzalÄ± maksi bir elbise giydi. SÄ±rtÄ± aÃ§Ä±k bu modelin adÄ± ise Ã§ok dikkat Ã§ekici: Windsor. Yani Britanya tahtÄ±ndaki Mountbatten Windsor ailesinin soyadÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ±.

Tabii ki birÃ§ok yoruma gÃ¶re Meghan bunu bilerek yaptÄ±. Hatta bazÄ± yorumlara bakÄ±lÄ±rsa bu aslÄ±nda Ã¼zerinde Ã§ok da beÄŸenilmeyen elbiseyle aileyi kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rmek, biraz alay etmek istedi.





WILLIAM'DAN KARÅžI ATAK: ELÄ°NDE KÃœREKLE TEMEL KAZDI

Harry ve Meghan cephesinde bunlar olurken Ä°ngiliz kraliyet ailesi de boÅŸ durmadÄ± elbette.

Bu iki kutupluluÄŸu gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren baÅŸka geliÅŸmeler yaÅŸandÄ±. Prens William, karÄ±sÄ± Kate'in geÃ§irdiÄŸi Ã¶nemli operasyonun ve kanser tedavisi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan uzun bir sÃ¼re sonra ilk kez evinden uzak bir ziyarete gitti.

Hatta onun hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n baÅŸÄ±ndan beri yanÄ±ndan ayrÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± Kate'i bir baÅŸÄ±na bÄ±rakmasÄ± Prenses'in durumunun iyi olduÄŸu yorumlarÄ±na yol aÃ§tÄ±.Â



KardeÅŸi Harry, karÄ±sÄ±yla birlikte Nijerya'da bir tÃ¼r kraliyet turunda "ÅŸov" yaparken William da Windsor da kendi payÄ±na dÃ¼ÅŸenleri gerÃ§ekleÅŸtirdi.

William, bir hastanenin ek binasÄ±nÄ±n temeline ilk kÃ¼reÄŸi bile vurdu.

Onun bu ziyaret sÄ±rasÄ±ndaki neÅŸeli tavÄ±rlarÄ± da Galler ailesinde iÅŸlerin yoluna girmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yorumlarÄ±na neden oldu.

Ã–zetlemek gerekirse... DÃ¼ÅŸman kardeÅŸlerin bÃ¼yÃ¼k olanÄ± William, kendi Ã¼lkesinin topraklarÄ±nda yanÄ±nda hasta karÄ±sÄ± olmadan, kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼ Harry de hem yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ABD'den hem de anavatanÄ±ndan kilometrelerce uzakta Nijerya'da birbirlerine karÅŸÄ± ataklarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorlar. Ä°ngiliz kraliyet ailesi de dÃ¼nya sahnesinde, spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ± altÄ±nda bir tÃ¼r magazin malzemesi olmayÄ± Ã¶yle de ya da bÃ¶yle adÄ±ndan sÃ¶z ettirmeyi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.Â

Â