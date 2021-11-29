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Dekoltesi dikkat çekti... Hülya Avşar şov!

#Hülya Avşar#Melih Yazgan#Hülya Avşar Kimdir
Dekoltesi dikkat çekti... Hülya Avşar şov

Hülya Avşar, önceki akşam Yeni Gazino adlı mekanda konser verdi. Derin sırt dekolteli elbisesiyle sahneye çıkan Avşar için 200 şişe şampanya açıldı. Şarkıcı, “Ben böyle şımartılmaya alışkın değilim” diyerek konuklarına teşekkür etti.

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DERİN DEKOLTE

Hülya Avşar, 3 yıl aradan sonra önceki akşam sahneye çıktı. Maslak 1453’te bulunan Yeni Gazino’da sevenleriyle buluşan şarkıcı, sahne kostümüyle dikkat çekti. Saatler öncesinden rezervasyonların dolduğu mekanda hayranlarının karşısına Melih Yazgan imzalı derin sırt dekolteli elbise ile çıkan Avşar, ağırlıklı olarak Türk sanat müziği şarkıları söyledi.

Dekoltesi dikkat çekti... Hülya Avşar şov

200 ŞİŞE ŞAMPANYA

Gece boyunca konuklarıyla sık sık sohbet de eden Hülya Avşar, “Ben artık sevmeyeceğim. Siz sevmeye devam edecek misiniz?” diyerek, “Artık Sevmeyeceğim” şarkısını söyledi.

Dekoltesi dikkat çekti... Hülya Avşar şov

Rus, Arap ve Azeri misafirlerin yoğun olduğu gecede şampanya trafiği yaşandı. Sahneye art arda şampanya gönderen misafirlerine, “Ben böyle şımartılmaya alışkın değilim. İlk defa sahneme şampanya kabul ediyorum. Demek racon buymuş, hepinize çok teşekkür ediyorum” diyen şarkıcı için toplam 200 şişe şampanya açıldı.

Dekoltesi dikkat çekti... Hülya Avşar şov

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Hülya Avşar, Melih Yazgan imzalı derin sırt dekolteli elbisesiyle dikkat çekti.

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