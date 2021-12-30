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Deha Bilimlier eşi Aslı Bilimlier'i Gülşah Saraçoğlu'yla mı aldattı? Açıklama geldi

#Deha Bilimlier#Gülşah Saraçoğlu #Aslı Bilimlier
Deha Bilimlier eşi Aslı Bilimlieri Gülşah Saraçoğluyla mı aldattı Açıklama geldi

'Ünlü erkek şarkıcı, eşini sahnesine gelen ünlü bir sarışın kadınla aldattı' iddiası ortalığı karıştırdı. Şarkıcı Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu’nun yasak aşk yaşadığı iddia edildi. Aslı Bilimlier ile mutlu bir evliliği olan üç çocuk babası Deha Bilimlier şoke eden iddiaların ardından sessizliğini bozdu. Adı Gülşah Saraçoğlu ile anılan Bilimlier 2.sayfa programına konuştu.

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İddiaya göre; Gülşah Saraçoğlu arkadaşlarıyla birlikte Deha Bilimlier’i dinlemeye gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde Bilimlier, Saraçoğlu’nu sahneye davet etti, birlikte şarkı söyledi.

Program sonunda mekanı ayrı ayrı terk eden ikili Gülşah Saraçoğlu’nun evinde buluştu. Geceyi birlikte geçirdi.

Bu yasak aşk magazin kulislerinde dilden dile yayıldı. Deha Bilimlier’in eşi evi terk etti…

'BANA KARŞI YAPILAN BİR SALDIRI'

Aslı Bilimlier ile mutlu bir evliliği olan üç çocuk babası Deha Bilimlier şoke eden iddiaların ardından sessizliğini bozdu. 2.sayfa programına konuşan Bilimlier şunları söyledi:

“20 yıldır sahne yapıyorum üç çocuğum var evliyim. Benim bu taraklarda bezim olmadığını biliyorsunuz. Çok çirkin bir haber, haber böyle değildi daha başka bir hikaye vardı gün geçtikçe değişti.

Gülşah benim arkadaşım bu çok çirkin bir şey, benim üç çocuğum var kim yaptıysa Allah’ından bulsun.

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Bu iddiayı yaratanların Gülşah ile problemi olan birileri olabilir, benim kimseyle problemim yok.

Kimseyi telefonla arayıp, ‘eşim duymasın’ demedim. Böyle bir şey yok… Eşim de Gülşah’ı tanıyor, onunla da konuştuk. Eşim aldırmıyor bu iddiaları, ama az biraz tahmin ediyorum neden çıktığını… Burada bir komplo var ama ortaya çıkaracağım.

Sahne dışında Gülşah’ı hiç görmedim, dışarıda bir araya gelmedim. Beni izlemeye gelen birisi…

Eşim beni çok iyi bilir, tavrımı çok iyi biliyor… Gülşah geldiği gün benim sahneme çıktı, ona mikrofon uzattım onu yanlış anlayan birisi belki öyle bir haber yapmak istedi. Bu dedikodular; Gülşah beni izlemeye geldikten bir hafta sonra yayıldı. Bu çirkin bir saldırı, bir fotoğraf varsa yayınlasınlar. Öyle bir şey yok… “

Deha Bilimlier eşi Aslı Bilimlieri Gülşah Saraçoğluyla mı aldattı Açıklama geldi

Deha Bilimlier 2004 yılında katıldığı Akademi Türkiye adlı yarışma programıyla adını duyurmuştu...

BÖYLE BİR ŞEYİN MÜMKÜNATI YOK!

Programa telefonla bağlanan Gülşah Saraçoğlu da iddiaları yalanladı: “Böyle bir durumu açıklamanın üzüntüsü içerisindeyim. O kadar füzili, o kadar yanlış ve yalan ki… Reha eski eşimin de benim de dostum. Böyle bir durumun mümkünatı yok, bir iki gündür dönen bir haber çok yanlış. Bir görüntü olduğunu söylüyorlar Allah aşkına bana da göndersinler…"

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