Değme modellere taş çıkarttı… Kate sadece gönüllerin değil modanın da kraliçesi… Bu kez de şapkasıyla tarih yazdı

Haberin Devamı

Kate Middleton ve Prens William dün tarihe geçen bir adıma imza attı. Tahtın gelecekteki sahibi William bu önemli törende kanser tedavisi gören babası Kral Charles’ı temsil etti.

Galler Prensi ve Prensesi William ve Kate 25 Mart Çarşamba günü Canterbury Katedrali'nde düzenlenen törende İngiltere Kilisesi'ne liderlik eden ilk kadın din görevlisinin yeni görevine başlama törenine tanıklık etmek için bir araya geldi.

Prens William, Dame Sarah Mullally'nin Canterbury'nin 106. Başpiskoposu olarak göreve başladığı törende babası Kral Charles'ı (77) temsil etti. Kraliyet ailesinin bu olaya tanıklık etmesinde tahtın varisinin liderlik rolünü üstlenmesi yerleşik bir gelenektir.

Haberin Devamı

43 yaşındaki Prens William ve 44 yaşındaki Prenses Kate, ayin başlamadan kısa bir süre önce katedralin dışında Kent Lord Teğmeni Lady Colgrain tarafından karşılandı ve her ikisi için de reverans yaptı. Yerlerine oturmak için içeri girdiler ve daha büyük kortej içeri girerken cemaatle birlikte bir ilahi söylediler.

Bu tören kraliyet ailesi için başka bir önem daha taşıyor. Canterbury Başpiskoposu, son 1000 yılda birçok hükümdarı taçlandırdı, buna Kraliçe Elizabeth ve ondan tahtı devralan Kral Charles da dahil.

Bu kurum ayrıca birçok kraliyet çiftini de evlendirirler; Prens William ve Prenses Kate, Nisan 2011'de Westminster Abbey'de dönemin Canterbury Başpiskoposu Dr. Rowan Williams tarafından evlendirildi.

Galler Prensesi Kate Middleton törende Suzannah imzalı bir palto ve Juliette Botterill imzalı geniş kenarlı bir şapka giymişti. Ülkenin ilk kadın Başpiskoposunun göreve başladığı bu tarihi anlarda Kate Middleton her zamanki gibi herkesten rol çalmayı başardı…

Haberin Devamı

Galler Prensesi, Canterbury'nin ilk kadın Başpiskoposunun göreve atanması törenine katılırken 690 sterlinlik hasır şapkasıyla göz kamaştırdı.

Törende eşi Prens William’a eşlik eden Kate, Juliette Botterill imzalı, siyah ve fildişi renkli köpek dişi desenli hasırdan yapılmış bu şık aksesuarı takarak dikkatleri üzerine çekti.

Prenses, şapkasını Suzannah marka 2.850 sterlin değerindeki Washington Prince of Wales kaşmir paltoyla tamamladı.

Bu palto, doğal elyaflar ve sürdürülebilir özellikler içeren özel dikim bir parça ve yıllar içinde sık sık eski kıyafetlerini tekrar giydiği için adı “tutumlu prensese” çıkan ve giysilerinin malzemelerinin doğa dostu olmasına eden Kate için de son derece doğal ve uygun bir seçim.

Haberin Devamı

Zarif prenses, kıyafetini siyah topuklu ayakkabılar, siyah eldivenler ve küçük bir el çantasıyla tamamladı.

Özel günler ve davetlerde taktığı göz kamaştıran taçlarla kraliçelik yolculuğuna hazırlanan Kate Middleton birçok kraliyet üyesi gibi halkın karşısına çıktığı durumlarda da sık sık başına özel olarak tasarlanmış şapkalar takmasıyla meşhur.

Geçen hafta Nijerya devlet erkanını sarayda kabul ettiklerinde elbisesiyle uyumlu küçük bir şapka takan Kate daha az resmi davetlerde şapka kullanmıyor ya da yine geçen hafta katıldığı bir başka etkinlikte olduğun gibi başına kasket bile takabiliyor…