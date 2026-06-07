Değeri 500 milyon dolar… Düğününde taktığı o efsane taç iki gelinine de yar olmayacak!

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1997'de Paris'te bir araba kazasında daha sadece 36 yaşındayken trajik şekilde hayatını kaybeden Prenses Diana, 29 Temmuz 1981'de o zamanki Prens Charles, şimdiki Kral III. Charles (76) ile evlendiği gün Spencer tacını takmıştı.

Elmaslarla süslü bu taç ikonik ipek tafta elbisesi ve 7,6 metrelik kuyruğuyla birleşerek modern kraliyet tarihinin en unutulmaz görüntülerinden birini oluşturmuştu. Ancak Diana ile sonsuza dek bağlantılı olmasına rağmen, taç Kraliyet Ailesi'ne ait değil ve Spencer ailesinin mülkiyetinde kalıyor.

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Hal böyle olunca aileye girdiklerinden beri kraliyetin meşhur mücevher koleksiyonlarından birçok parçayı ve tacı kullanan iki ünlü kadın, Diana’nın iki gelini Kate Middleton ve Meghan Markle bu tacı asla miras alamayacak ve kullanamayacak.

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Diana onu düğününde takmadan önce, bu meşhur taç zaten Spencer ailesinin değerli bir yadigarıydı. Daha önce Diana’nın ablaları Lady Jane Fellowes ve Lady Sarah McCorquodale tarafından düğün günlerinde takılmıştı.

Kraliyet kaynakları bu taç konusunu "Spencer tacının Diana'nın şöhreti nedeniyle bir şekilde kraliyet koleksiyonuna dahil edildiğine dair yaygın bir yanlış anlama var. Gerçekte bu taç her zaman Spencer ailesinin mülkiyetinde kaldı ve geleceğiyle ilgili kararlar monarşiden ziyade tamamen aileye aittir." diye açıklıyor.

Bu taç Diana ile özdeşleşmiş olsa da aslında önemi onun çok ötesine uzanıyor. Taç, Spencer ailesinin nesiller boyu süren tarihini temsil ediyor; bu nedenle, evlilik yoluyla Kraliyet Ailesi üyelerine devredilmesi zaten hiç söz konusu bile olmadı.

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Markle'ın Mayıs 2018'de Prens Harry ile evlenirken Spencer tacını takmayı umduğu yönünde yıllardır söylentiler dolaşıyordu, ancak bu iddialar hiçbir zaman doğrulanmadı.

Bunun yerine düşes, Kraliçe Mary'nin Elmas Bantlı Tacını takarken, Kate ise Nisan 2011'de Prens William ile evlenirken Kraliçe II. Elizabeth'in Cartier Halo Tacını tercih etti.

Spencer tacının değerinin 500 milyon dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor. Bu dudak uçuklatan mücevher, 1937 yılında 7. Earl Spencer'ın eşi Cynthia Spencer, Kontes Spencer için yaratıldı. Mücevher tarihçileri, parçanın 19. yüzyıldan kalma bir elmas süsleme koleksiyonu kullanılarak bir araya getirildiğini söylüyor.

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Cynthia Spencer'ın ölümünden sonra taç, oğlu 8. Earl Spencer’a yani Diana'nın babası John Spencer'a geçti.

Diana 1992'de öldüğünde, tacın mülkiyet Diana'nın küçük kardeşi, kız kardeşinin cenazesinde yaptığı övgü konuşmasıyla ünlenen ve şu anki 9. Earl (Kont) Spencer olan Charles Spencer'a geçti.

"Tacın miras sırası aslında çok basittir. Spencer ailesinin soyunu takip eder ve orada kalması beklenir. Diana'nın mirasına olan kamuoyu ilgisine rağmen, mülkiyet hiçbir zaman şüphe götürmedi. Aileden asla ayrılmayacak.”

Böylelikle taç en sonunda Kraliyet Ailesi'nin herhangi bir üyesine değil, Charles Spencer'ın oğlu Althorp Vikontu Louis Spencer'a geçecek.

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Diana, Prens Charles ile evlenmeden önce de İngiliz yüksek sosyetesinin ve aristokrasisinin tam merkezinde yer alan, "mavi kanlı" bir aileye mensuptu. Diana’nın dahil olduğu Spencer ailesi ve bu ailenin asalet unvanları, gelin gittiği İngiliz Kraliyet Ailesi (Windsorlar) kadar eski.

Spencer Hanedanı 15. yüzyıla kadar uzanır. Spencer’lar yüzyıllar boyunca İngiliz siyasetinde, ordusunda ve sarayında çok güçlü konumlar elde eden bir aileydiler. Diana doğduğunda ailesi soylu olduğu için doğrudan "Mükerrem" (The Honourable) unvanını aldı. Babası 1975 yılında Earl Spencer (Spencer Kontu) unvanını miras alınca, Diana da resmi olarak "Lady Diana Spencer" oldu. Yani o aslında Charles’la evlendiği için değil doğuştan Lady’lik unvanına sahipti.

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Spencer ailesi, geçmişteki İngiltere kralları II. Charles ve II. James’in gayrimeşru çocukları yoluyla Stuart Hanedanı'na dayanır. Bu da Diana'nın soyunun aslında çok eski İngiliz krallarına bağlı olduğu anlamına geliyor. Hatta İngiltere’nin ünlü Başbakanı Sir Winston Churchill de aynı soydan geliyordu ve Diana’nın uzaktan kuzeniydi.

Diana daha saraya girmeden önce sarayla yakından bağlantılıydı. Büyükanneleri, Kraliçe II. Elizabeth’in annesi (Ana Kraliçe) Elizabeth Bowes-Lyon’un uzun yıllar boyunca nedimeliğini ve yakın arkadaşlığını yapmıştı.