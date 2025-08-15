Defterinde tek bir cümle yazıyor: Karıma dokunan yanar! Kardeşinden çoktan vazgeçmişti… Amcasını da silip attı

Haberin Devamı

Harry ve Meghan terk ettikleri bu aile hakkında söylemediklerini bırakmadı, ırkçılık ve ayrımcılığa varana kadar sayısız iddia ortaya attı.

AİLE KAVGASINDA HERKES BİRBİRİYLE KÜS

Bu da ailenin en üstü düzey üyeleri Charles, Camilla, William ve Kate Middleton’la olan ilişkilerinin tamamen kopmasına yol açtı.

Harry ve Meghan ABD’de tutunmaya çalışıyor, hem iş hem de para kaynakları tükenmesin diye sürekli çırpınıyorlar. Bir yandan da Harry’nin verdiği kararlardan pişman olduğu iddia ediliyor.

Ailesine sırtını dönen asi prensin İngiltere’yle ilişkilerini kurtarmak ve bu küslüğe son vererek geri dönebilmek için bir kapı aralamaya çalıştığı söyleniyor.

Bu küslük ve kavgalar manşetlerden inmeden aile içinde bir küslük daha gündeme geldi.





KARDEŞİNE ÖFKESİ DİNMEDEN ŞİMDİ DE AMCASI…

Bu iddiaların kaynağı da ünlü aileyle ilgili yazılan yeni bir kitap.

Prens Andrew hakkında yazılan bu yeni kitap o kadar çarpıcı detaylar içeriyor ki birçok kraliyet uzmanı bu kitabın “onun tabutuna son çiviyi çakacağını” düşünüyor.

Zaten adı Jeffrey Epstein’la olan dostluğu ve cinsel taciz iddialarıyla lekelenen ve bu yüzden gözden düşen Kral Charles’ın kardeşi, York Dükü Prens Andrew, İngiliz yazar Andrew Lownie tarafından yazılan ve dün piyasaya sürülen “The Rise and Fall of the House of York” (York Hanedanının Yükselişi ve Düşüşü) kitabıyla daha da zor duruma düşecek.

Kitapta birçok iddia yer alıyor ama bunlardan bir tanesi dikkat çekiyor: Bu iddia da Prens Andrew'un bir noktada kraliyet ailesinin “mücevheri” olarak bilinen Kate Middleton'a “kaba” davrandığı yönünde.

KATE’E YAPTIKLARI YÜZÜNDEN ADININ ÜSTÜ ÇİZİLDİ

Bu durum, dük ile yeğeni Prens William arasında yıllardır süren gerginliğe ve küslüğe yol açmış.

Söylenenlere göre İngiltere tahtının varisi olan William, uzun süredir amcasını kraliyet konutu Royal Lodge'dan kovmak için perde arkasında çalışıyor.

Kraliyet uzmanları “Kıskançlık, kraliyet ailesi içinde her zaman güçlü bir duygu olmuştur” derken Andrew’la ilgili bu iddiaların William'ı sonunda çileden çıkardığını söylüyor.





“SKANDALLAR PRENSİ” AMCASINDAN KURTULMA PLANLARI YAPIYOR

Skandallar prensi haline gelen Andrew’nun bir türlü Windsor'daki konutu Royal Lodge’dan ayrılmaması ailenin geri kalanı için sürekli bir utanç kaynağı haline geldi.

Charles’ın kansere yakalanması ve ilerleyen yaşı nedeniyle krallık tahtına muhtemelen beklediğinden erken oturacak olan William şimdiden amcasını önce bu evden sonra da aileden tamamen uzaklaştırmanın planını yapıyor.

Kraliçe Elizabeth Prens Andrew’nun üç oğlu içinde en sevdiği olduğunu hiç saklamamıştı. Ve 2022’de hayatını kaybetmeden önce onun cinsel taciz davası kapansın diye bir servet ödedi ve davada bir anlaşmaya gidilmesini sağladı.

ELIZABETH “GÖZDE” OĞLUNU HEM KURTARDI HEM CEZALANDIRDI

Ama bir yandan da kamuoyunu rahatlatmak için oğlunun elinden tüm kraliyet unvanlarını ve onursal askeri rütbelerini aldı.

Elindeki her şeyi, en önemlisi de para kaynaklarını kaybeden Andrew yaşadığı şeyler yüzünden ağabeyi Kral Charles’tan ziyade yeğeni William’ı sorumlu tutuyor. Ve ona kızıp bilendikçe anlaşılan sinirini Kate Middleton’dan çıkarıyor.

Ancak karısı söz konusu olduğunda gözü öfkeden kararan ve kimsenin ona yan bakmasına bile müsaade etmeyen William amcasının ona kaba davranışlara başlamasıyla kalan son bağlarını da koparmış.

KONU KATE OLUNCA GÖZÜ HİÇBİR ŞEY GÖRMÜYOR

Ve şimdiden kral olduğunda amcası Andrew’dan nasıl intikam alacağını planlıyor.

William’ın kardeşi Harry’yle küslüğünde de en büyük pay Harry ve Meghan’ın Kate Middleton’a yönelik suçlamaları olmuştu.

Harry ve Meghan Kate’in kendilerine hep kötü davrandığını, Galler Prensesinin düğün günlerinde Meghan’ı ağlattığını bile iddia ettiler.

Hatta çift ırkçılığa maruz kalmalarında bile Kate’in sorumluluğu olduğunu isim vermeden ima ettiler.

“KARIMI ÜZENİ ÜZERİM!”

William’ın çok sevip üzerine titrediği eşi için söylenen bu sözler yüzünden kardeşini asla affetmeyeceği uzun zamandır dillerde. Belli ki aynı şey amcası için de geçerli olacak.

William için Kate hayatının merkezi demek ve ona dil uzatıp canını sıkan herkes geleceğin kralının defterinden teker teker siliniyor…