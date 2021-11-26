Defne Samyeli'ni kıskanan Vildan Atasever kriz çıkardı... Mehmet Erdem'in yerine Hüsnü Şenlendirici geldi

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Maslak 1453’te kapılarını açan Yeni Gazino’da program yapmak için anlaşan Mehmet Erdem, 5 Kasım’da Defne Samyeli ile aynı gece sahnede olacaktı. Ancak eşi Vildan Atasever’in Defne Samyeli’yi kıskanmasıyla program iptal oldu!

Afişleri bile basılan program, evde sorun çıkmasıyla son anda değiştirildi. Mekan, Defne Samyeli’nin yanında sahne alması için Mehmet Erdem yerine Hüsnü Şenlendirici ’yle anlaştı. Bu kıskançlık kavgasının Mehmet Erdem’e 100 bin liraya mâl olduğu da söyleniyor!

Mardin ve Diyarbakır’ı keşfettiler

Cemiyet hayatının önde gelen iş kadınları tarafından kurulan Epos 7 Derneği, Başkan Arzu Sabancı’nın himayesinde üyeleriyle birlikte Mardin ve Diyarbakır’ı gezdi.

Kültürel emanetleri korumak, kültürler arası iletişimi sağlamak ve kültür sanat bilincini geliştirmek amacıyla kurulan dernek, pandemi nedeniyle uzun süre ara verdiği gezilere yeniden başlamıştı. Tarihe ışık tutan gezide Mardin ve Diyarbakır, rehber eşliğinde gezilerek keşfedildi.

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Bocelli sürprizi

Dünyaca ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli, eşi Veronica Berti Bocelli ile birlikte kurduğu “Andrea Bocelli Foundation” ile dezavantajlı kesimlere sosyal desteğini sürdürüyor. Bocelli çifti geçtiğimiz yıl, Anatoli markasının kurucusu ve kreatif direktörü Beyhan Bağış’ı “Türkiye İyi Niyet Elçisi” ilan etmişti. Beyhan Bağış, önceki gün Veronica Berti Bocelli ile çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirerek vakfın faaliyetleri konusunda görüştü. Türkiye’den ve dünyadan birçok önemli ismin katıldığı toplantıda vakfın hedefleri anlatılırken, Andrea Bocelli de görüşmeye katılarak katılımcılara sürpriz yaptı ve herkese şükranlarını iletti.

Karavan hayatını test etti

Koronavirüs salgını hayatımıza girdiğinden bu yana yaşam tarzımız değişmeye devam ediyor. Salgın sonrası kırsal hayata geçiş yapanların artması kadar tekne ve karavan hayatını tercih edenlerin sayısı da azımsanmayacak kadar arttı.

İş insanı Moris Kohen de karavan kiralayarak ‘simple life’ı, yani ‘basit hayatı’ oğlu Cem ile test etti. Doğayla iç içe bir tatil yapan baba-oğul, karavan hayatını çok sevmiş. Hatta yazın da yeniden yollara düşeceklermiş.

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‘Sorumlu Restoran Hareketi’ni başlattılar

Bünyesinde bulundurduğu dokuz markasıyla yeme-içme sektörünün güçlü aktörlerinden olan Akkomarka, ‘Sorumlu Restoran Hareketi’ni başlattı. Akkomarka Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yeşilyurt ile konuştum. Şöyle dedi: “Yerel ekonomiye ve başta kadın üreticiler olmak üzere kooperatiflere destek oluyoruz. Karbon ayak izimizi en aza indirmek için mera hayvancılığı ve doğal besicilik yapan tedarik zincirleri ile çalışıyoruz. Plastik kullanmıyoruz.”