Yıllar geçiyor Defne Samyeli gençleşiyor!

Yoğun geçen sezonun ardından Defne Samyeli tatil sezonunu Antalya'da açtı. Kızlarıyla denize girip güneşlenen ünlü isim paylaştığı fotoğraflarla yine çok konuşuldu.

Samyeli önce pembe mayosuyla kızına poz verdi. Sonra bikini giyip karın kaslarını sergiledi.

15 gün sonra 49. yaşına basacak olan Samyeli formda fiziğiyle dikkat çekti. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraflara 'Yıllar geçiyor Defne gençleşiyor', 'Bunu nasıl başarıyorsunuz' şeklinde yorumlar yapıldı.

KALÇA PROTEZİ Mİ YAPTIRDI

Defne Samyeli’nin paylaşımındaki kalça kıvrımı meraklı takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Samyeli’nin kalça protezi yaptırdığını iddia etti.

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken 48 yaşındaki eski spiker formunu ve güzelliğini korumak için şunları yapıyor:

Haftanın 5 günü tekvando ve Muay Thai yapıyor; kısacası dövüşüyor.

Haftanın bir günü karabuğday diyeti yapıyor.

Maydanoz ve dereotunu sofrasından eksik etmiyor.

Yüzüne avokado, Türk kahvesi ve bal karışımından elde ettiği bir maskeyi uyguluyor.

Zeytinyağı ile toz şekeri karıştırıp ellerine, dirseklerine sürüyor.

Saçlarına susam yağı ile bakım yapıyor.

Defne Samyeli, “Vücuduma sevgi ve saygıyla yaklaşıyorum, karşılığını da alıyorum. Ruhumdan ve bedenimden en mutlu olduğum dönemi yaşıyorum” diyor.

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