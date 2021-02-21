Defne Samyeli yeni ev alıyor

İşadamı Yusuf Araz, Kemerburgaz’daki evinde oturan Defne Samyeli’nin 2 yıldır kira ödemediğini öne sürerek haciz işlemi başlatmış, Samyeli’nin evindeki bir kısım eşyaya el konulmuştu.

Araz, açtığı tahliye davasını da kazanmıştı. Ancak Samyeli 234 bin 671 TL’lik ödemeyi yapıp evden tahliyesini erteletmişti. Önceki gün Etiler’de görüntülenen Samyeli, dava ile ilgili sorulan sorulara yanıt verdi. Ünlü oyuncu, “Yeni bir ev arıyorum, daha evimi taşımadım. Kimsenin hakkını yemek istemem. Ben ne davalara maruz kaldım ama hiçbir zaman boyun eğmedim” dedi.

NE OLMUŞTU?

Defne Samyeli'nin ev sahibi Yusuf Araz, eski sunucunun kirasını ödemediğine dair iddialarda bulunmuş ve avukatı ile icra takibi başlatarak tahliye davası açmıştı.

Araz'ın davayı kazanmasının ardından Defne Samyeli, üç aylık kira tutarı olan 45 bin TL’nin içinde olduğu toplam 234 bin 671 TL'lik ödemeyi yapmış ve evden tahliyesini erteletmişti.

MANEVİ TAZMİNAT DAVASINDA KARAR ÇIKTI

Araz'ın bunu kendisini küçük düşürmek için yaptığını öne süren Defne Samyeli de harekete geçmişti. Eski spiker, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak Araz hakkında 50 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştı.

Dilekçede, Yusuf Araz'ın yaptığı açıklamanın doğruluk payı olmamakla birlikte bu hareketin Samyeli'yi zor durumda bırakmak ve kamuoyu önünde adını karalamak için kasten yapılmış olduğu açıktır ifadesi kullanılmıştı. Mahkeme Samyeli'nin manevi tazminatını kısmen kabul ederek Yusuf Araz'ın 20 bin lira ödemesi yönünde karar vermişti.

KARDEŞİNİ DE ŞİKAYET ETMİŞTİ

Defne Samyeli'nin kardeşi Sühan Samyeli, ablasıyla ev sahibi Yusuf Araz arasında geçen konuşmayı anlamıştı. Araz ise Sühan Bey'in yalancı şahitlik yaptığını belirtip suç duyurusunda bulunmuştu.