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Haber Giriş: 15.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Defne Samyeli ve ev sahibi arasındaki kira gerilimi sürüyor! 'Kirayı ödüyorsa dekontu nerede?'

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Defne Samyeli ve ev sahibi arasındaki kira gerilimi sürüyor! 'Kirayı ödüyorsa dekontu nerede?'
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Defne Samyeli, “1.5 yıldır kira ödemiyor” diyen ev sahibi Yusuf Araz’a 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Araz, ünlü sunucuya tepki gösterdi: “Madem kirasını ödüyor, dekontu nerede? İspatlasın, özür dileyeceğim ve 50 bin lirayı ödeyeceğim.”

“İFTİRA ATIYOR” DEDİ, DAVA AÇTI
8 yıldır Kemerburgaz’daki Pasifik Villaları’nda oturan Defne Samyeli’nin ev sahibi Yusuf Araz, 1.5 yıldır kirasını alamadığı gerekçesiyle icra takibi başlatmıştı. Yaptığı itirazla takibi durduran Samyeli, basında çıkan haberler üzerine de “gerçek dışı açıklamalarla adını karaladığı ve iftira attığı” iddiasıyla ev sahibine 50 bin liralık tazminat davası açtı. Davayla ilgili Hürriyet’e konuşan Yusuf Araz, evin aylık 15 bin lira kira bedeli olduğunu belirterek şöyle dedi:

Defne Samyeli ve ev sahibi arasındaki kira gerilimi sürüyor Kirayı ödüyorsa dekontu nerede
“ESKİ EŞİMDEN İSTE” DİYOR
“Defne Hanım, paramı istediğimde ‘Eski eşim Eren Talu’dan iste’ diye cevap veriyor. Eren Bey’e gittiğimde ‘Sen Defne’ye git’ diyor. Ben de icra takibi başlattım. Defne Hanım iftira attığımı iddia ederek tazminat davası açmış. Ben öyle bir saygısızlık yapmadım. Onun gibi değerli, kültürlü ve bilgili bir kadının kirasını ödememesini yadırgıyorum. Madem kirasını ödüyor, dekontu nerede? İspatlasın, özür dileyeceğim ve 50 bin lirayı da ödeyeceğim.” 

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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