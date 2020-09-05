Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya sorusuna kızdı: Bunların parçası değiliz
Defne Samyeli, kızı Deren’in bir markadan aldığı teklifi projede Serenay Sarıkaya da yer alacağı için reddettiği iddiasına tepki gösterdi: “Bu da nereden çıktı? Yapmayın arkadaşlar, bunların parçası değiliz biz.”
Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu geçtiğimiz günlerde ilginç bir iddiayla gündemdeydi. Talu’ya bir şampuan markasının teklif götürdüğü, ancak projede annesinin eski aşkı Cem Yılmaz’la ilişki yaşayan Serenay Sarıkaya da yer alacağı için genç modelin “Serenay’ın olduğu yerde ben yokum” dediği öne sürüldü.
YAPMAYIN ARKADAŞLAR
Defne Samyeli önceki akşam Arnavutköy trafiğinde görüntülendi. Sıkışan trafikte basın mensuplarını görünce şaşıran Samyeli, aracının camını açarak muhabirlere selam verdi.
Kızıyla ilgili iddia sorulunca “Bu da nereden çıktı? Yapmayın arkadaşlar, bunların parçası değiliz biz” diyerek tepki gösteren Samyeli, trafiğin açılmasıyla gaza basarak uzaklaştı.
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