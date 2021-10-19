Defne Samyeli, Mustafa Sandal'a açtığı tazminat davasını da kaybetti

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Defne Samyeli, Mustafa Sandal’ın kitabının yayınlanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurmuş ve hakaret suçlamasıyla şikayetçi olmuştu. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan dava Mustafa Sandal’ın beraatiyle sonuçlandı. Defne Samyeli dava sürerken, itibarının zedelendiğini ileri sürerek Mustafa Sandal’a ayrıca 1 liralık manevi tazminat davası açtı. Samyeli ayrıca Mustafa Sandal’ın kitabının toplatılmasını da talep etti. Davaya yanıt veren Mustafa Sandal ise, kitabında Defne Samyeli’ye hakaret etmediğini, aksine yücelttiğini belirterek davanın reddini istemişti.

TAZMİNAT DAVASINI KAYBETTİ

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki tazminat davası bugün görülen duruşmayla karara bağlandı. Duruşmada Defne Samyeli ve Mustafa Sandal’ı avukatları temsil etti. Duruşmada söz alan Defne Samyeli’nin avukatı, “Delillerimizin değerlendirilerek karar verilmesini talep ediyoruz” dedi. Mustafa Sandal’ın avukatı ise, “Dilekçelerimizi tekrar ederiz. Dosya kapsamı ve ceza dosyasındaki beraat kararına göre tazminat koşulları oluşmamıştır. Kamuya mal olmuş kişiler ile ilgili yapılan haber ve yazılara katlanma yükümlülükleri vardır. Davanın reddini istiyoruz” dedi. Kararını açıklayan mahkeme, gerekçesi sonradan açıklanmak üzere Defne Samyeli’nin tazminat davasını reddetti.



Mustafa Sandal kitabında Defne Samyeli hakkında, ‘Tam ilk albümü çıkardığım sırada Defne ile tanıştık. Türkiye’nin en güzel 3 kadınından biri olarak seçilmişti ve podyumda fırtına gibi esiyordu. Hem çok güzel hem de çok akıllı bir kadın olarak ondan etkilenmemek mümkün değildi. Şimdi geriye dönüp bakınca düşünme tarzıma gülmeme rağmen o zaman yeni ünlü olmanın verdiği şımarıklık ve endişe karışımı duygularla onu kız arkadaşım olarak lanse edemeyeceğimi, bunun kızların bana olan ilgisini azaltacağını, ilişkimizi gizli olarak ilerletebileceğimizi söyleyince Defne de bana hak verdi ve sonunda beni terk etti” diye yazmıştır. Samyeli’ye yönelik haksız ve hukuka aykırı saldırının durdurulması için gerekli tedbirlerin alınmasını ve kitabın toplatılmasını talep ediyoruz” demişti.