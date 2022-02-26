Defne Samyeli ile Onur Arıkan aşk mı yaşıyor? Bu kez kaçamadı!

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DEFNE’Yİ DİNLEMEYE GİTTİ



Defne Samyeli’nin bir süredir kendisinden 9 yaş küçük Onur Arıkan’la ilişki yaşadığı konuşuluyordu. Bugüne dek birlikte görüntülenmeyen ikili, önceki objektife takıldı. Melanj’da sahneye çıkan Samyeli’yi dinlemeye gelenler arasında Arıkan da vardı. İkili gecenin sonunda mekandan beraber çıkacaktı, ancak dışarıda muhabirlerin olması planları bozdu.

ÖZEL HAYATIMI KONUŞMAYACAĞIM



Samyeli mekandan bir arkadaşıyla çıkarak otoparktaki aracına bindi. Samyeli, “Onur Arıkan’la aşk haberleriniz çıkmıştı, bugün de sizi izlemeye geldi. Yeni ilişkiniz hakkında neler söylemek istersiniz” sorusunu “Özel hayatımla ilgili konuşmayacağım” dedi. Onur Arıkan ise başka bir kadınla beraber taksiye binerek uzaklaştı.

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