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Defne Samyeli ile Onur Arıkan aşk mı yaşıyor? Bu kez kaçamadı!

#Defne Samyeli#Onur Arıkan#Yeni Aşk
Defne Samyeli ile Onur Arıkan aşk mı yaşıyor Bu kez kaçamadı
Sayit DURMAZ

Defne Samyeli’yle aşk yaşadığı konuşulan işadamı Onur Arıkan, önceki akşam şarkıcıyı dinlemeye gitti. Daha önce görüntülenmemeyi başaran Arıkan, bu kez objektiflerden kaçamadı.

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DEFNE’Yİ DİNLEMEYE GİTTİ

Defne Samyeli’nin bir süredir kendisinden 9 yaş küçük Onur Arıkan’la ilişki yaşadığı konuşuluyordu. Bugüne dek birlikte görüntülenmeyen ikili, önceki objektife takıldı. Melanj’da sahneye çıkan Samyeli’yi dinlemeye gelenler arasında Arıkan da vardı. İkili gecenin sonunda mekandan beraber çıkacaktı, ancak dışarıda muhabirlerin olması planları bozdu.

Defne Samyeli ile Onur Arıkan aşk mı yaşıyor Bu kez kaçamadı

ÖZEL HAYATIMI KONUŞMAYACAĞIM

 Samyeli mekandan bir arkadaşıyla çıkarak otoparktaki aracına bindi. Samyeli, “Onur Arıkan’la aşk haberleriniz çıkmıştı, bugün de sizi izlemeye geldi. Yeni ilişkiniz hakkında neler söylemek istersiniz” sorusunu “Özel hayatımla ilgili konuşmayacağım” dedi. Onur Arıkan ise başka bir kadınla beraber taksiye binerek uzaklaştı. 

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Defne Samyeli ile Onur Arıkan aşk mı yaşıyor Bu kez kaçamadı

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#Defne Samyeli#Onur Arıkan#Yeni Aşk

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