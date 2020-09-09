Defne Samyeli, Hekimoğlu’nun hastası oldu!

Kendini canlandıran Defne Samyeli, dizide Hekimoğlu’nun hastası olarak ekrana geldi. Güzelliğiyle başta Hekimoğlu olmak üzere hastanedekileri etkileyen Samyeli’nin, Timuçin Esen’le karşılıklı oynadıkları sahneler diziye damgasını vurdu.

Ojo Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Hülya Gezer ve Semih Bağcı oturuyor. Hekimoğlu, yeni bölümleri ile her Salı akşamı Kanal D’de...