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Haber Giriş: 09.09.2020 - 09:50 | Son Güncelleme:

Defne Samyeli, Hekimoğlu’nun hastası oldu!

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Kanal D’nin sevilen dizisi Hekimoğlu’nun dün akşam yayınlanan 16’ncı bölümünde Defne Samyeli konuk oyuncu olarak yer aldı. Samyeli’nin, Timuçin Esen’le (Ateş Hekimoğlu) birlikte oynadığı sahneler çok konuşuldu.

 

Kendini canlandıran Defne Samyeli, dizide Hekimoğlu’nun hastası olarak ekrana geldi. Güzelliğiyle başta Hekimoğlu olmak üzere hastanedekileri etkileyen Samyeli’nin, Timuçin Esen’le karşılıklı oynadıkları sahneler diziye damgasını vurdu.

Ojo Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Hülya Gezer ve Semih Bağcı oturuyor. Hekimoğlu, yeni bölümleri ile her Salı akşamı Kanal D’de...

 

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