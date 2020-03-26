Defne Samyeli gece yarısı irmik helvası yaptı
Ünlü şarkıcı Defne Samyeli, koronavirüs salgını nedeniyle günlerini evinde geçiriyor. Kemerburgaz'daki evinden dışarı çıkmayan Defne Samyeli, gece yarısı irmik helvası yaptığı kareleri takipçileriyle paylaştı.
VİLLASINDAN DIŞARI ÇIKMIYOR
Defne Samyeli, koronavirüs salgınının ardından Kemerburgaz'daki villasından dışarı çıkmamaya başladı.
Fit vücuduyla dikkat çeken ve düzenli olarak spor yapan 48 yaşındaki Samyeli, Instagram'dan yaptığı paylaşımla hayranlarını şaşırttı.
Günlerini evinde geçiren ünlü isim, gece yarısı irmik helvası yaptığı kareleri Instagram'dan paylaştı.
Defne Samyeli paylaşımına, "Korona geceleri. Talep üzerine gece yarısı irmik helvası" notunu yazdı.
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