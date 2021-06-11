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Haber Giriş: 11.06.2021 - 07:20 | Son Güncelleme:

Defne Samyeli beraat kararına itiraz etti

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Defne Samyeli beraat kararına itiraz etti

DEFNE Samyeli, “Beni Ağlatma” kitabında ilişki yaşadıklarını yazarak saygınlığını zedelediği iddiasıyla şikayetçi olduğu Mustafa Sandal’a beraat kararı verilmesine itiraz etti.

 Samyeli “basın yoluyla hakaret” suçunu işlediği gerekçesiyle şarkıcıdan şikayetçi olmuş, savcılık 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, söz konusu fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle beraat kararı verdi.

EKSİK İNCELEME İDDİASI

Samyeli’nin Sandal’a açtığı 1 liralık manevi tazminat davası da İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Samyeli’nin avukatı, “Asliye Ceza Mahkemesi eksik inceleme yapmıştır. Karara itiraz ettik. Sandal ayrıca kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde yayılması suçunu da işlemiştir” dedi. Mahkeme, ceza mahkemesi kararının kesinleşmesinin beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 

Defne Samyeli, Mustafa Sandal'a dava açıyorHayatını anlattığı kitapta Defne Samyeli’yle ilgili bölümü tartışmalara neden olan Mustafa Sandal, kitabının 2. baskısında o bölümü kaldıracağını söylemişti. Defne Samyeli, yine de Mustafa Sandal'a dava açacağını söyledi.
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