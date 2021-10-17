Defne Samyeli 1 yıllık kirayı peşin ödedi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
‘Ya kocanı bize verir, 10 bin dolar alırsın ya da aileni unutursun‘Ya kocanı bize verir, 10 bin dolar alırsın ya da aileni unutursun'#MİT
Demirören Medyadan açıklamaDemirören Medya'dan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Balotelliden olay hareket Fırat Aydınus, VAR ile konuşunca...Balotelli'den olay hareket! Fırat Aydınus, VAR ile konuşunca...#Mario Balotelli
Arsa fiyatları uçuşa geçtiArsa fiyatları uçuşa geçti#Arsa
İplik yerine kum geldiİplik yerine kum geldi#Kumaş
‘Kırık kalpler’in usta tamircisi... “Türkiye’de yaratıcılığı, Amerika’da fırsatı buldum”‘Kırık kalpler’in usta tamircisi... “Türkiye’de yaratıcılığı, Amerika’da fırsatı buldum”#Mehmet Öz
Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına AK Parti’den peş peşe tepkilerKılıçdaroğlu’nun açıklamalarına AK Parti’den peş peşe tepkiler#Kemal Kılıçdaroğlu
Korkunç Kaza Emniyet teşkilatını yasa boğan ölümKorkunç Kaza! Emniyet teşkilatını yasa boğan ölüm#Emekli Emniyet Müdürü
Gece yarısı olay paylaşım İhanet sonrası ayrılık...Gece yarısı olay paylaşım! İhanet sonrası ayrılık...#Mauro Icardi
Usta oyuncu Güven Kıraç eridiUsta oyuncu Güven Kıraç eridi!#Zayıflayan Ünlüler
Kovid-19da son durum belli olurken... Bakan Koca şaşırtıcı gerçeği açıkladıKovid-19'da son durum belli olurken... Bakan Koca şaşırtıcı gerçeği açıkladı#Koronavirüs
Galatasarayda 2019 Mustafa Cengiz dönemi idari yönden ibra edilmediGalatasaray'da 2019 Mustafa Cengiz dönemi idari yönden ibra edilmedi!#Galatasaray
Uzmanlar uyardı Sakın bu tuzağa düşmeyinUzmanlar uyardı! Sakın bu tuzağa düşmeyin#Gizlilik Sözleşmesi
Yeni kabus hızla yayılıyor Çocuklarda durdurmak neredeyse imkansız...Yeni kabus hızla yayılıyor! Çocuklarda durdurmak neredeyse imkansız...#Süper Grip
Fezaya füze füze atacakFezaya füze füze atacak!#Alina Boz
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Defne Samyeli 1 yıllık kirayı peşin ödedi

#Defne Samyeli#Serenay Sarıkaya#Taner Ölmez
Defne Samyeli 1 yıllık kirayı peşin ödedi
İsmail BAYRAK

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından fısıltılar...

Haberin Devamı

Defne Samyeli, sahibiyle mahkemelik olduğu Kemerburgaz’daki villadan taşındı. Levent’te bir ev tutan Samyeli, bu kez 1 yıllık kirayı peşin ödedi: “Yeni evimde çok mutluyum.”

Kemerburgaz’daki villanın sahibi, kirasını ödemediği gerekçesiyle Defne Samyeli’den şikayetçi olmuş ve taraflar arasındaki polemik uzun süre gündemden düşmemişti. Eski sunucu, Levent’teki bir rezidansa taşınarak Kemerburgaz defterini tamamen kapattı.

1 yıllık kirayı peşin ödeyen Samyeli, yeni evin kirasının Kemerburgaz’daki villa gibi 45 bin lira olduğu iddiasına ise şöyle yanıt verdi: “Önceki evimin kirası da hep yanlış yazılmıştı, şimdi konuşulan rakam da yanlış. Ben sadece yeni evimde mutlu olduğumu söylemek istiyorum, o kadar.”

Defne Samyeli 1 yıllık kirayı peşin ödedi

Defne Samyeli, Kemerburgaz’daki bu evden taşındı.

Arkadaş değil âşıklarmış

Haberin Devamı

İrem Derici ile Cem Belevi arasındaki aşk dedikodusu, ikilinin geçen yaz Bodrum’da görüntülenmesiyle ortaya çıkmıştı. Birlikte tatil yapan ikili, dedikodular üzerine arkadaş olduklarını, aralarında aşk olmadığını söylemişti. Ancak gelen bilgiler bu ikilinin sevgili olduğu yönünde. Hafta sonu gözlerden uzak, İstanbul’a yakın yerlere giderek tatil kaçamakları yapmayı tercih eden çifti bir yerde el ele, sarmaş dolaş görürseniz şaşırmayın derim.

Defne Samyeli 1 yıllık kirayı peşin ödedi

Bebek hediyesi

Geçtiğimiz haziran ayında düzenlenen sade bir törenle evlenen oyuncu Taner Ölmez, eşi Ece Çeşmioğlu’na dünyaya gelecek bebekleri için doğum hediyesini şimdiden aldı. Baba olma heyecanı yaşayan ünlü oyuncu 5 aylık hamile olan eşine 400 bin TL değerinde spor bir araba satın aldı. Mutlu çiftin bebek heyecanı, paylaştıkları bu fotoğrafla ortaya çıkmıştı.

Defne Samyeli 1 yıllık kirayı peşin ödedi

Seda’dan sonra yeni marka yüzü Meryem oldu

Meryem Uzerli, en son Seda Sayan’ın reklamlarında rol aldığı mücevher markasının yeni yüzü oldu.

Meryem Uzerli, geçen hafta “Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar” adlı ödül törenine katılmış, gecede taktığı pırlanta yüzük ve bileklikten oluşan mücevher seti dikkat çekmişti. O mücevherlerin sırrı oraya çıktı. Aldığım duyumlara göre oyuncu, en son Seda Sayan’ın reklam yüzü olduğu mücevher firmasıyla anlaşmış. Ödül töreninde kendisine verilen özel seti takan oyuncu, markanın yüzü olmak için yüklü de bir ücret almış. Uzerli, şimdi firmanın yeni reklam filminin hazırlıkları için kolları sıvamış.

Defne Samyeli 1 yıllık kirayı peşin ödedi

Haberin Devamı

Şimdi reklamlar

Özellikle kadın oyunculara son dönemde reklam teklifleri daha yoğun geliyor.
Sektörde reklamdan en çok para kazanan oyuncuların başında ise Serenay Sarıkaya var.
Sarıkaya’nın son oynadığı banka reklamından 4 milyon TL aldığı söyleniyor.
Daha önce bir banka reklamında oynayan Ezgi Mola’nın da 2 milyon TL aldığı konuşulmuştu.
Bir çorap ve iç giyim firmasının yüzü olan Farah Zeynep Abdullah’ın ise bir sezonluk çalışma için 750 bin TL’ye anlaşma imzaladığı yazılmıştı.

Defne Samyeli 1 yıllık kirayı peşin ödedi

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Defne Samyeli#Serenay Sarıkaya#Taner Ölmez

BAKMADAN GEÇME!

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor Olay paylaşım...

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor! Olay paylaşım...

Korona sonrası şimdi de süper grip Hızla yayılıyor...

Korona sonrası şimdi de süper grip! Hızla yayılıyor...

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi!

Selin Şekerciden sevgilisi İbrahim Selimi güldüren cevap

Selin Şekerci'den sevgilisi İbrahim Selim'i güldüren cevap

Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA

Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA