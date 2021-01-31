Defne Sameli borcu tek kalemde ödedi

ZEN Pırlantaları’nın kurucusu Yusuf Araz, Kemerburgaz’daki Pasifik Villaları’nda bulunan evinde oturan kiracısı Defne Samyeli’nin 2019’un mart ayından bu yana kirasını ödemediğini öne sürerek haciz işlemleri başlatılması için İcra Müdürlüğü’ne başvurmuştu. Defne Samyeli’ye açılan tahliye davasının duruşmasında Araz’ın avukatı, “Bilirkişi raporunda Defne Samyeli’nin ev sahibine ödeme yapmadığı belirtilmiştir. Samyeli’nin rapora karşı yaptığı itirazın iptali ile davamızın kabulüne ve evden tahliyesine karar verilmesini istiyoruz” dedi. Kararını açıklayan mahkeme, Araz’ın Samyeli’ne açtığı tahliye davasını kabul etmişti. Mahkeme, Samyeli’nin oturduğu evden tahliyesine karar vermiş ayrıca Araz’ın kira bedeli olarak başlattığı 123 bin 318 lira 79 kuruş icra takibinin devamına kararına varmıştı.



İtiraz hakkımızı kullandık

Üst mahkemeye itiraz hakkını kullanan Defne Samyeli, 3 aylık kira tutarı olan 45 bin TL’nin içinde olduğu toplam 234 bin 671 TL ödemeyi yaptı. Mahkemeden gelecek kararı bekleyen ünlü oyuncunun, bu süreçte evden taşınmayacağı öğrenildi. Samyeli’nin avukatı ise şu açıklamayı yaptı: “İstanbul 17. İcra Hukuk Mahkemesi tarafından verilen kararla ilgili olarak üst mahkemeye itiraz hakkımızı kullanıldık. İcra Müdürlüğü’nden de dosyasın üst mahkemeye gidiş süresinden itibaren 90 gün mehil kararı alınmıştır. Bu karar gereği işlemler durdurulduğundan İstanbul 17. İcra Hukuk Mahkemesi’nin vermiş olduğu karar nedeniyle şu aşamada herhangi bir şekilde tahliye ve haciz uygulanması söz konusu olamaz.”



Geri adım atmam

Defne Samyeli, daha önce verdiği bir röportajda 2 yıldır kira borcunu ödemediği iddiasıyla kendisini icraya vererek haciz işlemleri başlatan ev sahibi Yusuf Araz hakkında konuşmuş ve yapılan işlemin etik dışı olduğunu belirtmişti: “Tehdit, kabadayılık, şantaj karşısında sinmem, geri adım atmam mümkün değil. Yapılan işlem tamamen etik dışı. Sırf beni küçük düşürmek amaçlı. Bu bölgede ev kiralarının artmış olmasını avantaja çevirmeye çalışıyorlar, evlerin fotoğraflarını basına dağıtıp reklamını yaptılar. Çok sevdiğim komşularım da bu durumdan rahatsız.”