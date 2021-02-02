Defne Joy Foster'ın vefatının üzerinden 10 yıl geçti - Defne Joy Foster kimdir, neden öldü?

Defne Joy Foster, 2 Eylül 1979, Adana'da doğdu. Annesi Türk, babası Amerikan olan Defne Joy Foster, ortaokulu İzmir Alsancak Ortaokulu’nda okudu. 2008’de İlker Yasin Solmaz ile evlendi. İlk olarak Kral TV DJ’yi olarak ekran başına geçen Foster, daha sonra çeşitli kanallarda müzik programı sunuculuğu yaptı. Ardından dizi oyunculuğuna başladı. Uzunca bir süre Sihirli Annem (2003-2006) adlı dizide Eda karakterini canlandırdı. tv8’de yayınlanan Bir İş İçin Lazım adlı programı Cemil Büyükdöğerli ile birlikte sundu. Bunun dışında bir TRT programı olan Çeyiz Şov’u son olarak Acun Ilıcalı’nın sunup, yapımını üstlendiği Yok Böyle Dans adlı programda yarışmacı olarak katıldı. Foster, geçen hafta yarışmadan elenmiş ve bunun nedenini de "Bebeğim bir süredir hasta. Geceleri uyutmuyor, onun için yeterince çalışamadım" diyerek açıklamıştı.

Henüz 32 yaşındayken hayatını kaybeden Foster, 2009 yılında oğlu Can Kılıç’ı dünyaya getirmişti. Son olarak ’Yok Böyle Dans’ adlı programa yarışmacı olarak katılan Defne Joy Foster'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğmuştu.

Defne Joy Foster'ın Adli Tıp raporuna göre kesin ölüm nedeni; “Astım, alkol ve ilaçlar reaksiyon oluşturarak müşterek nedenle ölüme neden olmuş" olarak açıklandı.