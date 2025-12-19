Defalarca yenildiler… Bir daha deneyip bu kez daha iyi yenilmenin peşine düştüler… Ünlü çift şimdi de ‘düğün’ filmi çekecek!

Haberin Devamı

Meghan Markle ve Prens Harry, karı koca olduklarından beri ne gündemden düşüyorlar ne de haklarındaki eleştiriler ve kötü sözler bitiyor.

Kraliyet ailesinden ayrılıp ABD’ye taşındıklarından beri kendilerine yeni bir hayat kuran ve bu uğurda birçok iş girişimleri de olan Dük ve Düşes gelen son haberlere göre bu kez de film yapımcısı olmak için yola çıktılar.

Meghan Markle ve Prens Harry, dijital platform yayın devi Netflix ile daha önce yaptıkları iş birlikleri başarısızlığa uğramış olmasına rağmen bir kez daha masaya oturdular.

ABD’ye yerleştikten sonra deyim yerindeyse İngiliz kraliyet ailesini karalama kampanyasına başlayan Harry ve Meghan çifti bu platform için kendi hayatlarını anlatan bir belgesel hazırlamışlardı.

Meghan da şimdilerde aynı kanalda bir yemek programı sunuyor.

Aslında bu iki program da ilgi çekip izlense de çiftin kanalla yaptıkları epeyce yüklü bir para talep ettikleri ilk anlaşma başarısız oldu. Programlar ilgi çekti ancak beklenen izlenme oranlarına ulaşamadı.

Üstelik belgesel tepki çekti, Meghan’ın yemek şovu da başarısız bulundu. İşin doğrusu izleyiciler bu yapımları çifti eleştirmek ve onlara olan tepkilerini dile getirmek için seyretmeye devam ettiler gibi bir algı oluştu.

Basına yansıyan son haberlere göre Sussex Dükü ve Düşesi, New York Times'ın en çok satanlar listesinin zirvesindeki yazarı Jasmine Guillory'nin altı kitaplık serisinin ilk kitabı olan "The Wedding Date"in uyarlamasını yapacak.

2018'de yayınlanan bu düğün temalı roman asansörde mahsur kaldıktan sonra eski sevgilisinin düğününde bir davetlinin karısı rolünü oynamayı kabul eden bir kadının hikâyesini konu ediyor.

2020'de Markle ve Harry, kraliyet ailesinin kıdemli üyeliğinden ayrılmalarından yaklaşık dokuz ay sonra Netflix ile 100 milyon dolarlık, çok yıllık bir anlaşma imzalamıştı.

Bu anlaşma aslında bu yılın sonunda bitiyor. Ancak Harry ve Meghan’ın şirketi Archewell Productions, kanalla gizlice yeniden bir anlaşma imzaladılar ve bu anlaşmanın baştaki 100 milyon dolarlık anlaşmadan çok daha cüzi bir ücret karşılığı olduğu ortaya çıktı.

Sussex çifti şimdiye kadar kanala "Polo", "Heart of Invictus", "Harry & Meghan" ve "Live to Lead" gibi belgeseller üretti.

44 yaşındaki Düşes Meghan Markle'ın ayrıca "With Love, Meghan" adlı bir yaşam tarzı programı da var, ancak programın ikinci sezon başarısız oldu ve Netflix'in en çok aranan 10 programı arasına giremedi.