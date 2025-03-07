Ünlü oyuncu defalarca ameliyat oldu, bir türlü iyileşemedi… Kanser akciğerine sıçradı… Üç çocuğu için umutla savaşıyor

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Ünlü şarkıcı Jonh Mellencamp’ın oyuncu kızı Teddi Mellencamp, son birkaç senedir adeta canıyla sınanıyor, peş peşe aldığı kötü haberlerin ardından iyileşmeye ve hayata dönmeye çalışıyor.

Ünlü oyuncu Ekim 2022'de cilt kanserinin en ölümcül türü olan melanoma yakalanmış, knaserden kurtulabilmek için 16 kez ameliyat olmak zorunda kalmıştı

Birkaç sene önce ölümcül cilt kanseri melanoma yakalanan ve bu illetten kurtulmak için 16 kez ameliyat geçiren ünlü oyuncu en sonunda iyileşmiş ve rahat bir nefes almıştı.

Teddi Mellencamp’ın bu kez de beyninde tümörler bulunmuş, ünlü oyuncu acil şekilde hastaneye yatırılarak bunların her an onu öldürebilecek olan iki tanesi riskli bir ameliyatla çıkarılmıştı.

Teddi Mellencamp salı günü hastaneden çıkar çıkmaz terapi havuzuna koşmuş, iyileşebilmek için mücadelesine devam etmişti

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Uzun süre hastanede kalan Mellencamp hastaneden birkaç gün önce çıkmış, sağlığını koruyabilmek için hemen egzersizlere başlamıştı.

Hayranları onun için sevinirken ünlü oyuncu doktorların geçen ay beyninden dört tümör çıkardıktan sonra vücudunda beş tümör daha bulduğunu açıkladı.

Cilt kanserinden kurtulan ancak bu kez de beyninde çok sayıda tümör bulunan ünlü oyuncu ameliyat olduktan sonra taburcu olmuştu ancak bu kez de tümörlerin akciğerine yayıldığı ortaya çıktı

Teddi Mellencamp kötü haberi “Bugünkü taramalarımın sonucu: Beynimde ameliyatla alınamayan birden fazla tümör var. Ayrıca akciğerimde de 2 tümör var. Bunların hepsi melanomumun (cilt kanserinin) metastazları” yazdığı Instagram paylaşımı ile duyurdu.

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Bu yeni gelişme, Mellencamp'ın salı günü hastaneden taburcu edilmesinden sadece birkaç gün sonra ortaya çıktı.

Ameliyat için kesilen saçlarının üstüne sarı bir peruk takan Teddi Mellencamp kısa saçlarından utanmadığını ancak ameliyat izlerinin görünmesini istemediğini söyledi

Üzücü habere rağmen yıldız isim hayranlarına “pozitif hissettiğini” söyledi ve doktorlarının “immünoterapi ve radyasyonun onları etkili bir şekilde tedavi edeceğinden umutlu olduğunu” ekledi.

Ayrıldığı eşi Edwin Arroyave bile ünlü oyuncuyu bu zorlu savaşta yalnız bırakmadı

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Yeni sarı saçlarını gösteren bir fotoğrafın yanına “Kendimi umutlu hissediyorum. Bu savaşı kazanacağım, bu peruğu aldım. Kısa saçlarımı sevdim ama ameliyat sonrası oluşan izler vardı” yazdı.

Ünlü oyuncu bağışıklığını güçlendirip vücudundaki tümörlerle daha kolay mücadele etmesini sağlayacak immünoterapi tedavisine haftaya salı günü başlanacağını söyledi.

Üç çocuk annesi ünlü oyuncunun yaşadığı bu büyük sağlık mücadelesinin ardından birkaç ay önce ayrıldığı eski eşi bile hastanede başında beklemiş, onun iyileşip çocuklarının yanına dönebilmesi için dua ettiğini söylemişti.