Dedikodular bitmek bilmedi… Gizlice evlendiler… Şimdi de aile kurma vakti: Bebek haberine hazır olun!

Hayranları heyecanlandıran bu fotoğrafların yapay zeka üretimi olduğu ise hemen ortaya çıktı. Ancak birçokları bu sahte fotoğraflara ve çiftin konuya dair sessizliğine rağmen bu evliliğin gerçekleştiğine çoktan ikna oldu.

Bunun da iki önemli sebebi var… Zendaya’nın yıllardır stilistliğini yapan Law Roach’un mart ayı başındaki 2026 Oyuncu Ödülleri’nin (Actor Awards) kırmızı halı geçidinde güzel oyuncunun sevgilisi Tom Holland ile gizlice evlendiğini söyledi.

Hatta mikrofonlara “Düğünü kaçırdınız, üzgünüm” diye konuşarak şaka bile yaptı.

Zendaya da Tom Holland da bu söylentilere cevap vermedi. Hatta Zendaya sadece sahte düğün fotoğrafları hakkında yorum yapıp herkesin düğüne inandığını ve davet edilmedikleri için ona alınan tanıdıkları olduğunu söyledi.

Zendaya ve Tom Holland çifti ilişkileri başladığından beri bu konuda oldukça ketum davranıyorlar ve aşklarını ellerinden geldiğince göz önünde yaşamamaya gayret ediyorlar.

Sürekli göz önünde olsalar da galalar, davetler, ödül törenleri gibi herkesin onları izlediği durumlarda yan yana gelmemeye de özen gösteriyorlar.

Zendaya ve Tom Holland nişanlarını da gizlice yapmış, haber Zendaya geçen ocak ayında Altın Küre ödül törenine parmağında nişan yüzüğüyle gelince ortaya çıkmıştı.

Güzel yıldız şimdilerde de bir süredir sürekli olarak bu nişan yüzüğüyle birlikte sarı altından bir alyans takmaya başladı. Ve evlilik söylentilerinin giderek alevlenmesine de bu sebep oldu.

Evlenip evlenmedikleri henüz bir muamma olmaya devam etse de genç aşıkların aile kurma ve çocuk sahibi olma planlarını çoktan hayata geçirdikleri ve yakın bir zamanda bir bebek müjdesiyle ortaya çıkabilecekleri konuşulmaya başladı.

İddialara göre birbirlerine çok aşık oldukları her hallerinden belli olan birbirlerine ne kadar bağlı olduklarını da dillerinden düşürmeyen Zendaya ve Tom Holland, arkadaşlarına büyük ve gösterişli bir düğünden ziyade çocuk sahibi olmayı düşündüklerini söylüyorlar.

İki aşık için bu çocuk planının önünde sadece kariyerleri var. Zendaya bu yıl Robert Pattinson’la başrol oynadığı The Drama ve sevgilisi Tom Holland’ın da kadrosunda olduğu Odyssey filminde oynuyor.

İki aşık bu yıl aynı zamanda aşklarının başlamasına da vesile olan Örümcek Adam serisinin yeni filmiyle izleyicilerle buluşacak.

Yine de, yoğun kariyerlerine rağmen, aile kurmak onlar için her şeyden çok önemli.

Bu yüzden de bir karar veren ve bu yıl içinde rol aldıkları bu filmlerin basın turları için yoğun bir koşuşturma içine girmeye karar veren Tom Holland ve Zendaya tanıtım turları biter bitmez çocuk yapmak için harekete geçecekler.

En azından onları tanıyan kaynaklar basına böyle fısıldıyor…

"2026 için gerçek öncelikleri bebek sahibi olmak" denen çift 2017’de ilk kez Örümcek Adam filmi için kamera karşısına geçtiklerinden beri birlikteler. İlişkilerini ise 2021’de bir arabanın içinde öpüşürken yakalanana dek sakladılar.

Tom Holland daha önce birkaç kez baba olmaz özlemini dile getirmiş, hatta bu konuda “Keşke bir çocuğumuz olsa, eşim Zendaya çalışsa ben de evde kalıp bebeğimizi büyütsem, ev erkeği olsam” gibi yorumlar yapmıştı.

Ünlü oyuncu Zendaya’nın aşkını elinde tutabilmek için alkol bağımlılığından kurtulmuş, bu yolda uzun süre terapi görerek sevdiği kadına layık olabilmek için çok çabalamıştı.