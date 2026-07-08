Ünlü dedesi yaşasaydı romanını yazardı: Prensesten boşandı, Tiktok'çuyla evlendi!

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Ama sanmayın ki doğuştan kraliyet unvanları taşıyan kişilerle evlilik her zaman "ebediyete kadar" süren bir mutluluk getiriyor. Çünkü böyle bir durum yok.
Eğer taht için ilk sıradaysa boşanması biraz zor oluyor, aksi durumda prens ya da prensesler de kolayca boşanıp hayatlarına devam ediyor.
İşte bunun son örneklerinden biri de fazla uzak olmayan bir geçmişte yaşanmış.. "Yaşanmış" dedik çünkü bu konudaki gerçekler daha yeni ortaya çıktı.
PRENSES KARISIYLA SESSİZ SEDASIZ BOŞANMIŞLAR
Bu kez söz konusu olan kişi bir prenses... Ürdün'ün eski kralı Hüseyin ile ölümüne kadar aynı yastığa baş koyduğu karısı eski kraliçe Nur'un kızı Raiyah…
Her ne kadar babasından gelen kan bağıyla doğuştan prenses olsa da hep sessiz ve sakin bir hayat yaşadı Raiyah..
Elbette bunda annesi Nur'un, kocasını kaybetmesinden sonra Ürdün sarayında yaşanan değişimin de etkisi var.
Ama öykümüze dönersek.
ÜNLÜ YAZARIN TORUNU
Prenses Raiyah, 2020 yılında gayet sade bir şekilde Charlie ve Çikolata Fabrikası, Matilda gibi kitaplarıyla tanınan ünlü yazar Roald Dahl'ın torunu Ned Donovan ile evlendi...
Düğün son derece şık bir açık hava töreniyle hayatlarını birleştiren çift meğer yine aynı şekilde boşanmış.
Bu gerçek de Raiyah'nın eski kocası Ned Donovan'ın Tiktok adlı sosyal medya platformunda ünlü olan Megan Tomlin ile evlenmesiyle ortaya çıktı.
Ned'in dedesi ünlü yazar Roald Dahl..
Ünlü yazar Roald Dahl'ın torunu olan Ned, sadece hızlı evlilik kararıyla değil aynı zamanda kariyer tercihleriyle de dikkat çekiyor.
Donovan, bir süre he Times, Daily Mail, Spectator gibi yayın organlarında gazetecilik yaptı. Sonrasında da polis memuru olarak çalışmaya başladı.
Ned, 2020 yılında Ürdün'ün eski kraliçesi Nur'un kızı Raiyah ile evlenmişti.