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Dedesi ölünce taht sırasına girdi… 600 yıl sonra kraliçe olup tarih yazacak!

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#Norveç Kraliyet Ailesi#Prenses İngrid Alexandra#Kraliçe
Dedesi ölünce taht sırasına girdi… 600 yıl sonra kraliçe olup tarih yazacak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2026 13:22

Avrupa’nın en köklü kraliyet ailelerinden Norveç kraliyet ailesinin başı ve Norveç Kralı olan V. Harald'ın 28 Ağustos 2026'daki vefatının ardından tahta oğlu VIII. Haakon geçti ve hükümdarlıkta yeni bir devrin kapıları açıldı.

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Babasının ölümüyle tahtı devralan ve tam adı Haakon Magnus olan 53 yaşındaki hükümdar, Glücksburg Hanedanı'nın dördüncü kuşağını temsil ediyor. Ülkeyi bundan sonraki süreçte bekleyen değişim ise çok daha büyük ve damga bırakacak cinsten olacak.

Dedesi ölünce taht sırasına girdi… 600 yıl sonra kraliçe olup tarih yazacak

Norveç'in son kadın hükümdarı 600 yıl önce tahtta oturuyordu. Norveç'in yeni Kralı Haakon hükümdar olarak yemin ederken, 22 yaşındaki kızı Veliaht Prenses Ingrid Alexandra da veliaht sıfatıyla tarihe geçti ve gelecekte kraliçe olduğunda 600 yıllık bu süre dolmuş ve yeni bir dönem başlamış olacak…

1 Eylül'de Kral Haakon’un Norveç'in en yüksek yasama organı ve parlamentosu olan Storting huzurunda anayasaya bağlılık yemini etmesiyle başlayan bu yeni dönem Veliaht Prenses Ingrid Alexandra artık tahtın varisi konumuna getirdi.

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Dedesi ölünce taht sırasına girdi… 600 yıl sonra kraliçe olup tarih yazacak

Prenses Ingrid Alexandra babasının sözlü yeminini takiben, konumunu resmen onaylayan yazılı bir beyan sundu; bu beyan, babasının seyahatte, görevini yapamayacak durumda veya müsait olmadığı zamanlarda yasal olarak devreye girip naip sıfatıyla ülkeyi yönetebilmesini güvence altına alıyor.

Dedesi ölünce taht sırasına girdi… 600 yıl sonra kraliçe olup tarih yazacak

Ingrid Alexandra'nın veliaht olarak tarihe geçmesinin birkaç nedeni var. Bu durum, Norveç'in modern kraliyet tarihinde, tahtın yeni varisinin veraset anında halihazırda 18 yaşını doldurmuş olduğu ilk örnek olma özelliğini taşıyor.

Ingrid Alexandra'nın babası ve büyükbabası da dahil olmak üzere yakın dönemdeki veliahtlar, babaları hükümdar olduğunda henüz reşit olmadıkları için yeminlerini 18. yaş günlerinde etmişlerdi.

Dedesi ölünce taht sırasına girdi… 600 yıl sonra kraliçe olup tarih yazacak

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Veliaht Prenses Ingrid Alexandra ayrıca, ülkenin 1990 yılında veraset yasalarında yaptığı değişiklikten etkilenen ilk Norveçli kraliyet mensubu olma özelliğini taşıyor. Bu değişiklikle birlikte, erkek varislerin önceliklendirilmesi yerine cinsiyet gözetmeksizin en büyük çocuğun tahta geçmesini öngören "mutlak primojenitür" (ilk doğan çocuğun hakkı) ilkesi getirilmişti.

Dedesi ölünce taht sırasına girdi… 600 yıl sonra kraliçe olup tarih yazacak

Bu sayede, küçük kardeşi 20 yaşındaki Prens Sverre Magnus dünyaya geldiğinde Ingrid Alexandra veraset sırasında geriye düşmedi. Kraliçe Mette-Marit'in, Kral Haakon ile evlenmeden önceki bir ilişkisinden dünyaya gelen ve veraset sırasında yer almayan Marius Borg Høiby adında büyük bir oğlu daha bulunuyor.

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Kral Haakon'un Prenses Märtha Louise adında bir ablası var. Ancak Haakon yasa değişikliğinden önce doğduğu için, taht veraset sırasında ablasının önüne geçmişti. Ingrid Alexandra, beklendiği üzere tahta çıkarsa, Norveç'in 600 yılı aşkın bir süredir görev yapan ilk kadın hükümdarı olacak.

Dedesi ölünce taht sırasına girdi… 600 yıl sonra kraliçe olup tarih yazacak

Norveç'in son kadın devlet başkanı, 1388'den 1412'ye kadar hüküm süren Kraliçe Margaret'ti. Veliaht Prenses Ingrid Alexandra, Avrupa'daki pek çok kadın varisten biri ve geleceğin diğer kraliçeleriyle yakın bağlara sahip. Hatta daha önce, Belçika Prensesi Elisabeth ve Hollanda Prensesi Catharina-Amalia ile bir WhatsApp grubunda yer aldığı ortaya çıkmıştı.

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Dedesi ölünce taht sırasına girdi… 600 yıl sonra kraliçe olup tarih yazacak

Hâlen öğrenci olan Ingrid Alexandra, kısa süre önce Oslo Üniversitesi'nde yatay geçiş öğrencisi olarak yeni bir döneme başladı. Kendisi, annesinin —Haziran ayındaki akciğer nakli de dahil olmak üzere— yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ailesine daha yakın olabilmek amacıyla, bu yılın başlarında Avustralya'dan ülkesine döndü; orada Sydney Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler ve politik ekonomi odaklı üç yıllık bir lisans eğitimine devam ediyordu.

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#Norveç Kraliyet Ailesi#Prenses İngrid Alexandra#Kraliçe

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