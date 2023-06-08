'Göğüslerini büyük göstermen gerek' diyenlere isyan etti: Bunu kim istiyorsa gelip bana söylesin

Haberin Devamı

KADIN YILDIZLARIN ÜZERİNDEKİ BÜYÜK BASKI

Son yıllarda her ne kadar sıfır eden modası artık rafa kaldırılsa da bazı yıldızlar, belli bir yaşın üzerinde, geçmişte meslektaşlarının hayal bile edemeyecekleri rolleri oynuyor da olsa durum tam olarak değişmiş değil. Ama dediğimiz gibi "biraz daha iyi". Söz gelimi 1990'lı yıllara kıyasla bu konuda bir "rahatlama" söz konusu.



Rol aldığı TV dizisiyle kariyerinde bir yükseliş yaşayan ünlü oyuncudan da bu yönde bir itiraf geldi. Şu anda 54 yaşında olan yıldız, 90'lı yıllarda kendisine "TV ekranına çıkabilmek için göğüslerin daha iri olmalı" denildiğini söyledi.

Hatta bunun için kısa bir süre protez kullanmak zorunda kaldığını da saklamadı. Gelin, onun anlattıklarına bir bakalım.

Haberin Devamı

'MADEM ÖYLE GELİP BANA SÖYLESİN'

Kariyeri için göğüslerinin iri olması gerektiği söylenen bu ünlü Debra Messing. Bugün 54 yaşında olan Messing, kariyerindeki en önemli çıkışı Eric McCormack ile birlikte kamera karşısına geçtiği ve ilk bölümü 1998 yılında yayınlanan Will &Grace adlı diziyle yapmıştı.

Messing'in iddiasına göre o dönemdeki stüdyo şefi kendisine "Daha iri göğüslü olması gerektiğini" söyledi. Hatta kendisine göğüslerini iri gösterecek destekler kullanması önerildi. Fakat Debra Messing, bu isteği reddettiğini gizlemedi. O dönemde yaşadıklarını da geçtiğimiz günlerde katıldığı bir panelde anlattı.

Gelin, gerisini Debra Messing'den dinleyelim: " Bana, iri göğüslü olmam gerektiğini söyleyenkişinin yayın kuruluşunun başkanı olduğunu hatırlattılar. Ben de onlara 'Madem öyle o zaman buraya gelip benim yüzüme söylemek zorunda' diye yanıt verdim."

KAZAYA BİLE UĞRADI: Debra Messing, dizinin bir bölümünde, göğüslerini iri göstermek amacıyla içi su dolu sutyen kullandıklarını belirtti. Fakat bir aksilik oldu ve sutyende bir sorun çıktı. Kısaca anlatmak gerekirse söz konusu sutyen patladı ve Messing'in üzerine su sıçradı.





O ZAMANLAR KADIN YILDIZLARIN SESİNİ KİMSE DUYMUYORDU

Debra Messing, kendisine göğüslerini büyük gösterecek destekler verildiğinde ilk anda nasıl şaşırdığını da saklamadı: " Şoktaydım. Sektörde yeniydim ve onlara 'hayır' diyemeyeceğimi düşündüm."

Haberin Devamı

1998'de yani Hollywood'daki kadın oyuncuların "seslerini bu kadar yüksek çıkaramadığı" bir dönemde Messing'in yaptığı aslında ileriyi gören bir hareket bile sayılabilir aslında.

BEDENİNDEN NEFRET ETMEYE BAŞLADI

Messing'in altını çizdiği bir başka ayrıntı da bütün bunların ruh halini ve bedenine bakışını nasıl etkilediği. Oyuncu, o süreçte kendi bedeninden nefret etmeye başladığını saklamadı.

Dizide canlandırdığı karaktere uygun olarak hazırlanan giysilerin üzerinde iyi durmadığını sözlerine ekledi. Messing o dönemde çok zayıf olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: " Giysilerin yüzde 80'i üzerime olmuyordu. Bunun sonucunda da bedenimden de kendimden de nefret etmeye başladım:"

Haberin Devamı

'NE OLDU BU KADININ GÖĞÜSLERİNE?'

Debra Messing, dizinin deneme bölümünde göğüslerini iri gösteren protezleri kullandı . Fakat sonraki bölümlerde onları kullanmayı bıraktı.Ama o sırada hiç beklemediği bir gelişme oldu. Bir gün dizi yapımcısının ofisine çağrıldı Messing.

Orada kendisine "Kanalın başkanından bir telefon aldık. Bize 'O kadının göğüslerine ne oldu? diye sordu" denildi.

Aslına bakılırsa Debra Messing'in bu direnişi sonunda onun galibiyetiyle sonuçlandı. Dizinin yazarları, canlandırdığı karakterin küçük göğüsleri üzerine şakalar eklemeye başladı hikayeye.

Debra Messing'in kariyerinin en önemli çıkışını gerçekleştirdiği Will&Grace alı komedi dizisi 1998 yılından 2006'ya kadar ekrana geldi. Daha sonra 2017 ile 2020 arasında bir kez daha seyirciyle buluştu.