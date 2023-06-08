×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

'Göğüslerini büyük göstermen gerek' diyenlere isyan etti: Bunu kim istiyorsa gelip bana söylesin

Güncelleme Tarihi:

#Debra Messing#Will Grace#TV Dizisi
Göğüslerini büyük göstermen gerek diyenlere isyan etti: Bunu kim istiyorsa gelip bana söylesin
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 17:00

Gösteri dünyasında özellikle kadın yıldızların, kariyerlerinde yükselmek için bazı kriterleri yerine getirmek zorunda kaldığını artık çok iyi biliyoruz. Üstelik bunların çoğunluğu da fiziksel özellikleriyle ilgili. Daha uzun boylu olmak, daha ince ama bazen de daha dolgun hatlara sahip olmak, daha genç görünmek gibi... Özetlemek gerekirse kadın yıldızların bu konuda, üzerlerinde hissettikleri baskı çok ağır.

Haberin Devamı

KADIN YILDIZLARIN ÜZERİNDEKİ BÜYÜK BASKI
Son yıllarda her ne kadar sıfır eden modası artık rafa kaldırılsa da bazı yıldızlar, belli bir yaşın üzerinde, geçmişte meslektaşlarının hayal bile edemeyecekleri rolleri oynuyor da olsa durum tam olarak değişmiş değil. Ama dediğimiz gibi "biraz daha iyi". Söz gelimi 1990'lı yıllara kıyasla bu konuda bir "rahatlama" söz konusu. 

Rol aldığı TV dizisiyle kariyerinde bir yükseliş yaşayan ünlü oyuncudan da bu yönde bir itiraf geldi. Şu anda 54 yaşında olan yıldız, 90'lı yıllarda kendisine "TV ekranına çıkabilmek için göğüslerin daha iri olmalı" denildiğini söyledi. 

Hatta bunun için kısa bir süre protez kullanmak zorunda kaldığını da saklamadı. Gelin, onun anlattıklarına bir bakalım.

Gözden KaçmasınYönetmen karşısında durup İç çamaşırını görmek istiyorum deyince bir daha sete gitmediYönetmen karşısında durup 'İç çamaşırını görmek istiyorum' deyince bir daha sete gitmediHaberi görüntüle

Göğüslerini büyük göstermen gerek diyenlere isyan etti: Bunu kim istiyorsa gelip bana söylesin

Haberin Devamı

'MADEM ÖYLE GELİP BANA SÖYLESİN'
Kariyeri için göğüslerinin iri olması gerektiği söylenen bu ünlü Debra Messing. Bugün 54 yaşında olan Messing, kariyerindeki en önemli çıkışı Eric McCormack ile birlikte kamera karşısına geçtiği ve ilk bölümü 1998 yılında yayınlanan Will &Grace adlı diziyle yapmıştı. 

Messing'in iddiasına göre o dönemdeki stüdyo şefi kendisine "Daha iri göğüslü olması gerektiğini" söyledi. Hatta kendisine göğüslerini iri gösterecek destekler kullanması önerildi. Fakat Debra Messing, bu isteği reddettiğini gizlemedi. O dönemde yaşadıklarını da geçtiğimiz günlerde katıldığı bir panelde anlattı. 

Gelin, gerisini Debra Messing'den dinleyelim: " Bana, iri göğüslü olmam gerektiğini söyleyenkişinin yayın kuruluşunun başkanı olduğunu hatırlattılar. Ben de onlara 'Madem öyle o zaman buraya gelip benim yüzüme söylemek zorunda' diye yanıt verdim." 

KAZAYA BİLE UĞRADI: Debra Messing, dizinin bir bölümünde, göğüslerini iri göstermek amacıyla içi su dolu sutyen kullandıklarını belirtti. Fakat bir aksilik oldu ve sutyende bir sorun çıktı. Kısaca anlatmak gerekirse söz konusu sutyen patladı ve Messing'in üzerine su sıçradı.  

Göğüslerini büyük göstermen gerek diyenlere isyan etti: Bunu kim istiyorsa gelip bana söylesin

O ZAMANLAR KADIN YILDIZLARIN SESİNİ KİMSE DUYMUYORDU
Debra Messing, kendisine göğüslerini büyük gösterecek destekler verildiğinde ilk anda nasıl şaşırdığını da saklamadı: " Şoktaydım. Sektörde yeniydim ve onlara 'hayır' diyemeyeceğimi düşündüm."

Haberin Devamı

1998'de yani Hollywood'daki kadın oyuncuların "seslerini bu kadar yüksek çıkaramadığı" bir dönemde Messing'in yaptığı aslında ileriyi gören bir hareket bile sayılabilir aslında.

Gözden KaçmasınMeghan, bir aşkın yıkıntıları üzerine mi yuva kurdu Beni sevgilimden onlar ayırdıMeghan, bir aşkın yıkıntıları üzerine mi yuva kurdu? Beni sevgilimden onlar ayırdı! Haberi görüntüle

Göğüslerini büyük göstermen gerek diyenlere isyan etti: Bunu kim istiyorsa gelip bana söylesin

BEDENİNDEN NEFRET ETMEYE BAŞLADI
Messing'in altını çizdiği bir başka ayrıntı da bütün bunların ruh halini ve bedenine bakışını nasıl etkilediği. Oyuncu, o süreçte kendi bedeninden nefret etmeye başladığını saklamadı.

Dizide canlandırdığı karaktere uygun olarak hazırlanan giysilerin üzerinde iyi durmadığını sözlerine ekledi. Messing o dönemde çok zayıf olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: " Giysilerin yüzde 80'i üzerime olmuyordu. Bunun sonucunda da bedenimden de kendimden de nefret etmeye başladım:" 

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınBir evlenince bir de boşanınca hayatı tamamen değişti: O gün bütün gözler Hüseyinin ışığını aradıBir evlenince bir de boşanınca hayatı tamamen değişti: O gün bütün gözler 'Hüseyin'in ışığı'nı aradıHaberi görüntüle

Göğüslerini büyük göstermen gerek diyenlere isyan etti: Bunu kim istiyorsa gelip bana söylesin

'NE OLDU BU KADININ GÖĞÜSLERİNE?'
Debra Messing, dizinin deneme bölümünde göğüslerini iri gösteren protezleri kullandı . Fakat sonraki bölümlerde onları kullanmayı bıraktı.Ama o sırada hiç beklemediği bir gelişme oldu. Bir gün dizi yapımcısının ofisine çağrıldı Messing.

Orada kendisine "Kanalın başkanından bir telefon aldık. Bize 'O kadının göğüslerine ne oldu? diye sordu" denildi.

Aslına bakılırsa Debra Messing'in bu direnişi sonunda onun galibiyetiyle sonuçlandı. Dizinin yazarları, canlandırdığı karakterin küçük göğüsleri üzerine şakalar eklemeye başladı hikayeye. 

Debra Messing'in kariyerinin en önemli çıkışını gerçekleştirdiği Will&Grace alı komedi dizisi 1998 yılından 2006'ya kadar ekrana geldi. Daha sonra 2017 ile 2020 arasında bir kez daha seyirciyle buluştu. 

Gözden KaçmasınBu skandal aşk uğruna zengin kocasına ihanet etmişti... 11 saat kral dairesi kaçamağı dizi olduBu skandal aşk uğruna zengin kocasına ihanet etmişti... 11 saat kral dairesi kaçamağı dizi olduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Debra Messing#Will Grace#TV Dizisi

BAKMADAN GEÇME!

10 SORUDA ENDOMETRİOZİS DOSYASI | Dünyada ilk kez bilinen her endometriozis türünden doku üretildi

10 SORUDA ENDOMETRİOZİS DOSYASI | Dünyada ilk kez bilinen her endometriozis türünden doku üretildi!

#Endometriozis
Defalarca kez kırbaçladılar: Acıdan yere yığıldı Tepki çeken görüntüler...

Defalarca kez kırbaçladılar: Acıdan yere yığıldı! Tepki çeken görüntüler...

#Endonezya
Fenerbahçe finalde, King ve Crespo düğünde... ‘Bir sonraki transferlerinde mutlaka sicillerine işleyecektir’

Fenerbahçe finalde, King ve Crespo düğünde... ‘Bir sonraki transferlerinde mutlaka sicillerine işleyecektir’

#Fenerbahçe