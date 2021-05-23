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Haber Giriş: 23.05.2021 - 18:17 | Son Güncelleme:

Baran Süzer'den Oscarlı oyuncu Robert De Niro’ya geçmiş olsun ziyareti

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
Baran Süzer'den Oscarlı oyuncu Robert De Niro’ya geçmiş olsun ziyareti

Ünlü iş insanı Baran Süzer, Oscarlı oyuncu Robert De Niro’yu geçirdiği diz ameliyatı sonrası New York’taki evinde ziyaret etti.

De Niro’nun ortağı olduğu ünlü Uzakdoğu restoranı Nobu’yu İstanbul’da açmaya hazırlanan Baran Süzer, bir de müjde verdi!

Oscarlı oyuncunun, ekim ayında bir “Sake Seremonisi” için İstanbul’a geleceğini söyleyen Süzer, babası Mustafa Süzer’i de görüntülü arayarak oyuncuyla konuşturdu.

“Mustafa” diye seslendiği ünlü iş insanına oğluyla çok güzel bir iş birliği yaptığını söyleyen Robert De Niro, ilk fırsatta Türkiye’ye geleceğini ve Nobu İstanbul’u ziyaret edeceğini müjdeledi.

Baran Süzerden Oscarlı oyuncu Robert De Niro’ya geçmiş olsun ziyareti

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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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