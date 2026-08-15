Dayak yedi, aldatıldı... İki erkek onun için tekme tokat birbirine girdi... Özlediği huzuru yaşlanınca buldu: Dünya yansa umurunda değil!

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Diğer yandan belli bir yaşa ulaşan insanlara sorduğunuzda onlar da her ne kadar gençliğin coşkusu olsa da önemli kararlan verme, koşuşturma, hayat kurma telaşıyla geçtiğini hatırlatır. Kendini yaş aldığında daha huzurlu hissettiğini söyler.
Her ikisi de farklı yanlarıyla tartışılır elbette.
Ama galiba insan gerçek huzuru hayatında her taş yerine oturduğunda, üstüne bir de sevincini, üzüntüsünü paylaşacağı bir yoldaş bulduğunda yani her anlamda "tamamlandığında" buluyor.
Gençlik yılları, bir yandan özel hayatındaki karmaşalar, bir yandan kariyer kurma telaşıyla geçti Berry'nin. Çocukluğu zaten çok iç açıcı değildi.
Doğrusu evlilik ve aşk denemelerinde arada mutlu olsa da bu sürmedi. Aldatılma, eşten şiddet görme, olaylı ayrılıklar...
Kariyerinde istediği kadar parlamak için de 2001 yılını beklemesi gerekti.
Monster's Ball filmindeki performansıyla en iyi kadın oyuncu Oscar'ını kazanıp tarihe geçtiğinde 35 yaşındaydı Berry.
Ardından nihayet aşk hayatında da aradığı huzuru buldu.
Müzisyen nişanlısı Van Hunt sayesinde geçmişte özel hayatında yaşadığı bütün acıları silip unuttu.
Artık önünde yeni bir yolculuk uzanıyor.
Artık hem özel hayatında hem de mesleğinde özlediği, aradığı her şeye kavuştu Halle Berry. Bunda nişanlısı Van Hunt'ın da büyük etkisi var.
ÇOCUKLUĞU DA HİÇ İYİ DEĞİLDİ: Bu arada Berry'nin çocukluğu da öyle özenilecek bir şekilde geçmedi... Halle ve kardeşi Heidi daha küçükken annesi ile babası ayrıldı. Fakat onlar büyüdükçe anneleri, kızların bir baba figürüne ihtiyaç duyduğunu düşünerek eski kocasını eve geri çağırdı. Ama bu kızlar için hiç iyi olmadı... Berry, babasından şiddet gördüklerini belirtip "Hayatımın en kötü günleriydi" diye anlattı o süreci.
O GÜLÜŞLERİN ARDINDA NİCE GÖZYAŞLARI SAKLI
Ama yine de bu zamana gelmesi hiç kolay olmadı.
İlk evliliğini gençlik yıllarında David Justice ile yapan Berry, şiddet gördüğü iddiasıyla 1993'te kurduğu yuvayı dört yıl sonra dağıttı.
Justice daha sonra yaptığı açıklamalarda Berry'ye şiddet uygulamadığını savundu.
Berry, 2001 ile 2005 arasında Eric Benet ile evli kaldı. Oscar kazandığı törende mutluluk tablosu sergileyen yıldız, aldatıldığı için bu evliliği de bitti.
Boşanırken bir de kendisinden nafaka isteyen Benet'le zorlu süreç yaşadı. Sonunda nafaka ödemekten kurtuldu.
O süreçte eski sevgilisi Aubry ile Martinez tekme tokat birbirlerine girdi.
Olay polise yansıdı, uzun süre basının manşetlerinde kaldı. Gabriel Aubry'nin yüzü darmadağın oldu. Martinez nezarete atıldı.
Martinez ile yaptığı üçüncü evlilik de zorluydu doğrusu.
Sonunda Halle Berry, Van Hunt'ın da yardımıyla hayatında özlediği huzura ve güvene kavuştu.
Kariyeri ise zaten her anlamda yolunda gidiyor.
Yaşı ilerlediği için kendisini bir kenara atamayacaklarını söyleyen Halle Berry, yarı yaşındaki meslektaşlarına bile parmak ısırtan bir enerjiyle mesleğini sürdürüyor..