Dayak yedi, aldatıldı... İki erkek onun için tekme tokat birbirine girdi... Özlediği huzuru yaşlanınca buldu: Dünya yansa umurunda değil!

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Diğer yandan belli bir yaşa ulaşan insanlara sorduğunuzda onlar da her ne kadar gençliğin coşkusu olsa da önemli kararlan verme, koşuşturma, hayat kurma telaşıyla geçtiğini hatırlatır. Kendini yaş aldığında daha huzurlu hissettiğini söyler.

Her ikisi de farklı yanlarıyla tartışılır elbette.

Ama galiba insan gerçek huzuru hayatında her taş yerine oturduğunda, üstüne bir de sevincini, üzüntüsünü paylaşacağı bir yoldaş bulduğunda yani her anlamda "tamamlandığında" buluyor.

İşte Halle Berry de bunlardan biri görünüşe göre...

Gençlik yılları, bir yandan özel hayatındaki karmaşalar, bir yandan kariyer kurma telaşıyla geçti Berry'nin. Çocukluğu zaten çok iç açıcı değildi.

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Doğrusu evlilik ve aşk denemelerinde arada mutlu olsa da bu sürmedi. Aldatılma, eşten şiddet görme, olaylı ayrılıklar...

Hepsi arka arkaya geldi.

Kariyerinde istediği kadar parlamak için de 2001 yılını beklemesi gerekti.



Monster's Ball filmindeki performansıyla en iyi kadın oyuncu Oscar'ını kazanıp tarihe geçtiğinde 35 yaşındaydı Berry.

O zamana kadar özel hayatında çalkantılar yaşamıştı sonrasında da devam etti. Ama kazandığı Oscar sayesinde kariyerinde hızlı bir yükseliş dönemine girdi.

Ardından nihayet aşk hayatında da aradığı huzuru buldu.

Müzisyen nişanlısı Van Hunt sayesinde geçmişte özel hayatında yaşadığı bütün acıları silip unuttu.

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Ünlü oyuncu 14 Ağustos günü de artık hayatında yeni bir sayfa açtı. 1966 yılında dünyaya gözlerini açan Berry, 60 yaşına girdi.

Artık önünde yeni bir yolculuk uzanıyor.

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Berry, bu özel gününü de kendisi için en özel insan olan nişanlısıyla kutladı. Elbette bir dizi sosyal medya paylaşımı da yaptı.O pozlarında da artık hayatının, hiçbir şeyi ve kimsenin sözlerini umursamayacağı bir dönemine geldiğini gözler önüne serdi.Güzel oyuncu, 60 yaşını dekolte bir sabahlık ve meydan okuyan bir mesajla kutladı sosyal medyada. "Bugün... Hiçbir şey umurumda değil" mesajının eşlik ettiği bu paylaşımda Halle Berry'nin bir dizi iddialı pozu yer aldı.

Artık hem özel hayatında hem de mesleğinde özlediği, aradığı her şeye kavuştu Halle Berry. Bunda nişanlısı Van Hunt'ın da büyük etkisi var.

ÇOCUKLUĞU DA HİÇ İYİ DEĞİLDİ: Bu arada Berry'nin çocukluğu da öyle özenilecek bir şekilde geçmedi... Halle ve kardeşi Heidi daha küçükken annesi ile babası ayrıldı. Fakat onlar büyüdükçe anneleri, kızların bir baba figürüne ihtiyaç duyduğunu düşünerek eski kocasını eve geri çağırdı. Ama bu kızlar için hiç iyi olmadı... Berry, babasından şiddet gördüklerini belirtip "Hayatımın en kötü günleriydi" diye anlattı o süreci.



O GÜLÜŞLERİN ARDINDA NİCE GÖZYAŞLARI SAKLI

Ama yine de bu zamana gelmesi hiç kolay olmadı.

İlk evliliğini gençlik yıllarında David Justice ile yapan Berry, şiddet gördüğü iddiasıyla 1993'te kurduğu yuvayı dört yıl sonra dağıttı.

Justice daha sonra yaptığı açıklamalarda Berry'ye şiddet uygulamadığını savundu.

Berry ilk ve ikinci evliliklerinde aradığı mutluluğu bir türlü bulamadı.

Berry, 2001 ile 2005 arasında Eric Benet ile evli kaldı. Oscar kazandığı törende mutluluk tablosu sergileyen yıldız, aldatıldığı için bu evliliği de bitti.



Boşanırken bir de kendisinden nafaka isteyen Benet'le zorlu süreç yaşadı. Sonunda nafaka ödemekten kurtuldu.

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Bir kız çocuğu sahibi olduğu Kanadalı model Gabriel Aubry ile de olaylı bir ayrılık yaşadı. Hatta sonrası da kavgalı gürültülüydü. 2013 ile 2016 arasında Fransız oyuncu Olivier Martinez ile birlikte olmaya başladı.

O süreçte eski sevgilisi Aubry ile Martinez tekme tokat birbirlerine girdi.

Berry'nin kızı Nahla'nın babası Kanadalı model Gabriel Aubry ile oğlu Maceo'nun babası, Fransız oyuncu Olivier Martinez birbirine girdi. Aubry'nin yüzü gözü darmadağın oldu.

Olay polise yansıdı, uzun süre basının manşetlerinde kaldı. Gabriel Aubry'nin yüzü darmadağın oldu. Martinez nezarete atıldı.

Martinez ile yaptığı üçüncü evlilik de zorluydu doğrusu.

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Bir erkek çocuk sahibi olan çift, velayet yüzünden kelimenin tam anlamıyla birbirlerine girdi. Berry uzun süre Martinez'in, oğlunu memleketi Fransa'ya kaçırma korkusunu yaşadı.

Sonunda Halle Berry, Van Hunt'ın da yardımıyla hayatında özlediği huzura ve güvene kavuştu.

Halle Berry, yıllarca aradığı huzuru bir süredir nişanlı olduğu Van Hunt ile yakaladı.

Kariyeri ise zaten her anlamda yolunda gidiyor.

Yaşı ilerlediği için kendisini bir kenara atamayacaklarını söyleyen Halle Berry, yarı yaşındaki meslektaşlarına bile parmak ısırtan bir enerjiyle mesleğini sürdürüyor..