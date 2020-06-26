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Haber Giriş: 26.06.2020 - 07:47,Son Güncelleme:

Davut Güloğlu: Sıla bizden özür dilesin

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Davut Güloğlu: Sıla bizden özür dilesin
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3 yıl önce Yenikapı’daki Demokrasi ve Şehitler Mitingi’ne katılmayan Sıla, “Darbe karşıtıyım ama böyle bir şovun içinde bulunmayı tercih etmiyorum” demiş, Davut Güloğlu’nun katıldığı bir programda şarkıcıya yönelik ‘S. olsun gitsin’ ifadesini kullandığı iddia edilmişti.

Sıla, Güloğlu’na ‘basın yoluyla hakaret’ suçundan dava açtı. Mahkeme, Güloğlu’nu 1 yıl 2 ay hapis karşılığı 8 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdı.

Sıla daha sonra 60 bin liralık manevi tazminat davası açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki davanın duruşmasına Sıla katılmadı. Güloğlu ise duruşmada “O sözü bu ülkeyi sevmeyenler için söyledim, Sıla Hanım için söylemedim” dedi. Mahkeme duruşmayı erteledi.

Davut Güloğlu duruşma sonrası, “Sıla Hanım, 15 Temmuz’da sokağa indiğimiz o kutsi dava için küfürden daha ağır söylem gerçekleştirmiştir. Ölmüş 250 şehidimizi gitsin yerinden kaldırsın. Bizden özür dilesin” dedi. 

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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