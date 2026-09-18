Davul yine dengi dengine çaldı... Zenginin kızı, zenginin oğluyla evlendi

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İşte bunun son örneklerinden birini de İngiliz senaryo yazarı ve film yapımcısı Jemima Goldsmith sergiledi. Ya da yıllar yılı tanındığı, eski kocasının soyadıyla Jemima Khan.

İlk evliliğini, Pakistan'ın eski başbakanlarından biri olarak tanınan bunun yanı sıra ünlü bir kriket oyuncusu ve hayırsever olarak da bilinen Imran Khan ile yapan Jemima Goldsmith, bir süredir birlikte olduğu Cameron O'Reilly ile hayatını birleştirdi.

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Bu arada Jemima'nın; iki erkek çocuk sahibi olduğu Pakistan eski başbakanı Imran Khan'ın yolsuzluk, yasa dışı evlilik ve devlet sırlarını ifşa gibi suçlamalarla cezaevinde bulunduğunu da hatırlatalım.

Sonra da dönelim Jemima Goldsmith ile milyarder iş insanı Cameron O'Reilly'nin düğününe...

52 yaşındaki Goldsmith ile 62 yaşındaki O'Reilly, bir yıllık bir birlikteliğin ardından geçtiğimiz hafta sonu hayatlarını birleştirdi.

Törende Jemima'nın Imran Khan ile 1995 ve 2004 arasında sürdürdüğü evliliğinden dünyaya gelen oğulları 29 yaşındaki Sulaiman ve 29 yaşındaki Kasım annelerinin koluna girip onu damada teslim etti.

Jemima Khan evlenirken yanında eski kocası Imran Khan'dan dünyaya gelen iki oğlu da vardı.

Jemima'nın eski kocasının başka bir ilişkisinden dünyaya gelen kızı Tyrian Khan White da annesinin nedimeleri arasında yerini aldı.

Multi milyarder iş insanı Cameron O'Reilly'nin eski evliliğinden doğan Sasha ile Tara da açık mavi elbiseleri içinde üvey annelerine nedimelik yaptı. İş insanının iki oğlu da bu mutlu günde babalarını yalnız bırakmadı.

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Yapımcı olan Jemima ile iş insanı Cameron, O'Reilly'nin yapımcılığını üstlendiği bazı belgesel filmlerin çekimleri sırasında tanıştı. Aynı zamanda yazılım yatırımcısı olan O'Reilly öneki evliliğinden dört çocuk sahibi.

Jemima Khan, evlilik töreni için Oscar de La REnta tasarımı birgelinik giydi. Başıhndanduvağını da eksi etmeyen Jemima Goldsmith, bu mutlu gününde çekilen pozlarını da sosyal medya sayfasından paylaştı.

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Bu arada Jemima Khan ile Cameron O'Reilly'nin evliliğin tam da "davul bile dengi dengine" deyişini hatırlatacak türden.

Goldsmith, artık hayatta olmasa da ailesine büyük bir servet bırakan iş insanı Sir James Goldsmith'in kızı... Tabii ki kendisi de çalışıyor ve parasını kazanıyor. Jemima Goldsmith'in toplam serveti 100 milyon dolar.

Jemima Khan, düğününde Oscar de la Renta imzalı bir gelinlik giydi.

Yine artık hayatta olmayan medya patronu Sir Anthony O'Reilly'nin oğlu Cameron O'Reilly de baba mirasının yanı sıra iş dünyasındaki başarılarıyla büyük bir servet elde etti.

Öyle ki multi milyoner olarak anılıyor zaten.

Yeri gelmişken Jemima Goldsmith 'in Hugh Grant, Russell Brand gibi ünlülerle romantik ilişkiler yaşadığını da hatırlatalım.