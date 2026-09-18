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Davul yine dengi dengine çaldı... Zenginin kızı, zenginin oğluyla evlendi

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#Jemima Khan#Jemima Goldsmith#Imran Khan
Davul yine dengi dengine çaldı... Zenginin kızı, zenginin oğluyla evlendi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2026 12:02

Gerçekten de aşkın yaşı yok... Elbette buna bağlı olarak sevilen kişiyle evlenip yeni bir hayata başlamanın da...

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İşte bunun son örneklerinden birini de İngiliz senaryo yazarı ve film yapımcısı Jemima Goldsmith sergiledi. Ya da yıllar yılı tanındığı, eski kocasının soyadıyla Jemima Khan.

İlk evliliğini, Pakistan'ın eski başbakanlarından biri olarak tanınan bunun yanı sıra ünlü bir kriket oyuncusu ve hayırsever olarak da bilinen Imran Khan ile yapan Jemima Goldsmith, bir süredir birlikte olduğu Cameron O'Reilly ile hayatını birleştirdi.

Davul yine dengi dengine çaldı... Zenginin kızı, zenginin oğluyla evlendi
Bu arada Jemima'nın; iki erkek çocuk sahibi olduğu Pakistan eski başbakanı Imran Khan'ın yolsuzluk, yasa dışı evlilik ve devlet sırlarını ifşa gibi suçlamalarla cezaevinde bulunduğunu da hatırlatalım.

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Sonra da dönelim Jemima Goldsmith ile milyarder iş insanı Cameron O'Reilly'nin düğününe...

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Davul yine dengi dengine çaldı... Zenginin kızı, zenginin oğluyla evlendi

KISA BİR ROMANTİK İLİŞKİNİN ARDINDAN HEMEN EVLENDİLER
52 yaşındaki Goldsmith ile 62 yaşındaki O'Reilly, bir yıllık bir birlikteliğin ardından geçtiğimiz hafta sonu hayatlarını birleştirdi.

Törende Jemima'nın Imran Khan ile 1995 ve 2004 arasında sürdürdüğü evliliğinden dünyaya gelen oğulları 29 yaşındaki Sulaiman ve 29 yaşındaki Kasım annelerinin koluna girip onu damada teslim etti.

Davul yine dengi dengine çaldı... Zenginin kızı, zenginin oğluyla evlendi
Jemima Khan evlenirken yanında eski kocası Imran Khan'dan dünyaya gelen iki oğlu da vardı.

Jemima'nın eski kocasının başka bir ilişkisinden dünyaya gelen kızı Tyrian Khan White da annesinin nedimeleri arasında yerini aldı.

Multi milyarder iş insanı Cameron O'Reilly'nin eski evliliğinden doğan Sasha ile Tara da açık mavi elbiseleri içinde üvey annelerine nedimelik yaptı. İş insanının iki oğlu da bu mutlu günde babalarını yalnız bırakmadı.

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Davul yine dengi dengine çaldı... Zenginin kızı, zenginin oğluyla evlendi

Yapımcı olan Jemima ile iş insanı Cameron, O'Reilly'nin yapımcılığını üstlendiği bazı belgesel filmlerin çekimleri sırasında tanıştı. Aynı zamanda yazılım yatırımcısı olan O'Reilly öneki evliliğinden dört çocuk sahibi.

Jemima Khan, evlilik töreni için Oscar de La REnta tasarımı birgelinik giydi. Başıhndanduvağını da eksi etmeyen Jemima Goldsmith, bu mutlu gününde çekilen pozlarını da sosyal medya sayfasından paylaştı.

Davul yine dengi dengine çaldı... Zenginin kızı, zenginin oğluyla evlendi
İKİSİ DE ZENGİN AİLELERDEN GELİYOR
Bu arada Jemima Khan ile Cameron O'Reilly'nin evliliğin tam da "davul bile dengi dengine" deyişini hatırlatacak türden.

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Goldsmith, artık hayatta olmasa da ailesine büyük bir servet bırakan iş insanı Sir James Goldsmith'in kızı... Tabii ki kendisi de çalışıyor ve parasını kazanıyor. Jemima Goldsmith'in toplam serveti 100 milyon dolar.

Davul yine dengi dengine çaldı... Zenginin kızı, zenginin oğluyla evlendi
Jemima Khan, düğününde Oscar de la Renta imzalı bir gelinlik giydi.
Davul yine dengi dengine çaldı... Zenginin kızı, zenginin oğluyla evlendi
Yine artık hayatta olmayan medya patronu Sir Anthony O'Reilly'nin oğlu Cameron O'Reilly de baba mirasının yanı sıra iş dünyasındaki başarılarıyla büyük bir servet elde etti.

Öyle ki multi milyoner olarak anılıyor zaten.

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Davul yine dengi dengine çaldı... Zenginin kızı, zenginin oğluyla evlendi
Yeri gelmişken Jemima Goldsmith'in Hugh Grant, Russell Brand gibi ünlülerle romantik ilişkiler yaşadığını da hatırlatalım.
Davul yine dengi dengine çaldı... Zenginin kızı, zenginin oğluyla evlendi
Jemima Khan, ilk evliliğini Imran Khan ile yapmıştı. Eski çiftin bu evlilikten iki oğlu bulunuyor.

 

 

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#Jemima Khan#Jemima Goldsmith#Imran Khan

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