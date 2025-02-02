'Davul bile dengi dengine' sözü gerçek oldu… Ünlü çocukları aşkı birbirlerinde arıyor

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Kaia Gerber, Miley Cyrus, Leni Klum, Zor Kravitz, Brooklyn Beckham, Margaret Qualley ve hatta Angelina Jolie…

ÜNLÜLERİN ÜNLÜ ÇOCUKLARI

Bu isimlerin ortak özelliği kiminin annesinin, kiminin babasının kimininse her iki ebeveyninin de ünlü olması.

Kaia Gerber annesine o kadar benziyor ki onu görür görmez herkes Cindy Crawford'un kızı olduğunu anlıyor

İster Hollywood yıldızı ister şarkıcı isterse ünlü birer model olsunlar; ünlü yıldızlar kendi çocuklarını da kolayca eğlence dünyasında işe sokabiliyor ve “nepo bebek” denen bu isimler kolayca şöhrete ve servete erişiyor.

"TORPİL TARTIŞMASI" SÜRÜYOR

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Nepotizm yani kayırmacılık kelimesinden ilhamla verilen bu isim “torpil” tartışması yaratırken ünlü çocuklarının bazıları yetenekleriyle bu tartışmalardan sıyrılıp başarılarının boşa olmadığını kanıtlıyor.

Heidi Klum ve kızı Leni Klum da ünlü anne kızlardan... Leni Klum annesinin şöhreti sayesinde kolayca model oldu

Bu tartışmalar madalyonun bir yüzü… Diğer tarafta ise bu nepo bebeklerin aşkı birbirlerinde arayıp bulması var…

Ünlüler dünyasında yaşanan aşklar ve evlilikler zaten genellikle hep o çevrenin içinden oluyor. Ünlü oyuncular birbirleriyle evleniyor, çoğu zaman birlikte çalıştıkları setlerde karşılaşıp aşkı buluyor.

AŞKI BİRBİRLERİNDE BULDULAR...

Şimdilerde anne babalarının yolundan giden bu genç ünlülerin aşk hayatlarına bakınca armut dibine düşer misali onların da ilişki yaşarken kendileri gibi spot ışıklarının altında yaşayan akranlarını seçtikleri görülüyor.

Angelina Jolie Hollywood'un usta oyuncusu Jon Voight ve yine ünlü bir oyuncu ve model olan Marcheline Bertrand'ın kızı

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Belki de bütün bu şöhret ve servete rağmen hayatları dışarıdan bakıldığı kadar kolay olmayan bu ünlü çocuklarının seçimleri tuhaf bulunmayacaktır.

DAVUL BİLE DENGİ DENGİNE Mİ ÇALAR?

Hadi gelin bu ünlü çocuklarının başka ünlü çocuklarıyla yaşadıkları aşklara bir göz atalım…

Gözden Kaçmasın Üç yıllık aşkın ardından üç haftada yeni sevgili! Haberi görüntüle

Kaia Gerber – Lewis Pullman

Üç yıldır birlikte olduğu Austin Butler’dan ayrılan Kaia Gerber bu ayrılıktan üç hafta sonra Lewis Pullman’la el ele görüldü. Bir dönemin ünlü süper modeli Cindy Crawford’un kızı olan Kaia Gerber’in yeni aşkı da üne yabancı değil.

Peş peşe başarılı projelerde rol alıp ünlenen Lewis Pullman Hollywood’un emektar oyuncusu Bill Pullman’ın oğlu. Bu arada Lewis Pullman’ın Gerber ile aşkından önce Andie MacDowell'ın kızı Rainey Qualley ile sevgilisi olduğunu da hatırlatalım.

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Brooklyn Beckham – Nicola Peltz

David ve Victoria Beckham’ın en büyük çocukları Brookleyn Beckham da doğuştan ünlülerden. Anne ve babasının ünü sayesinde bebekliğinden beri göz önünde olan Brooklyn Beckham 2019 yılında tanıştığı Nicola Peltz’le 2022’de evlenmişti.

Nicola Peltz de bir yandan oyunculuk bir yandan modellik yapan ünlü bir isim. Ancak güzel yıldız zaten Amerika’nın en zengin insanlarından iş adamı Nelson Peltz ve eski model Claudia Heffner Peltz'in kızı olduğu için şöhreti çok önceden tatmıştı.

Frances Bean Cobain - Riley Hawk

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Kurt Cobain ve Courtney Love'ın kızı Frances Bean Cobain, ABD’nin en ünlü sporcularından birinin, Tony Hawk'ın oğlu Riley Hawk ile aşk yaşamakla kalmadı hayatını da birleştirdi.

2023’te evlenen çiftin geçen yıl eylül ayında Ronin adını verdikleri bir oğulları oldu.

Jasmin Lawrence - Eric Murphy

Yıllarca birlikte birçok kez kamera karşısına geçmiş ve gerçek hayatta da iyi arkadaş olan oyuncular Martin Lawrence'ın en büyük kızı Jasmin Lawrence ve Eddie Murphy'nin en büyük oğlu Eric Murphy, sevgili olarak geçirdikleri üç yılın ardından Aralık 2024'te nişanlanacaklarını duyurdu.

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“Tanrı bizi gerçekten kader gibi hissettiren bir aşkla kutsadı,” diyen çift Instagram'da ortak bir açıklama yayınladı ve “Bu sonraki bölüm için daha heyecanlı olamazdık. Bu anı bu kadar güzel kılan herkese özel teşekkürler!!!” dedi.

Grace Gummer - Mark Ronson

Meryl Streep'in kızı Grace Gummer 2020 yılında Mark Ronson ile çıkmaya başladı ve ertesi yıl nişanlandı. Ronson, ünlü müzisyen Mick Jones'un üvey oğlu.

Çift 2023 yılında ilk kez anne baba olduktan sonra Aralık 2024'te Gummer'ın ikinci çocuklarına hamile olduğu haberi geldi.

Ryder Robinson - Iris Apatow

Kate Hudson'ın en büyük oğlu Ryder Robinson, Şubat 2022'de “Euphoria” yıldızı Iris Apatow ile sevgili oldu. Iris’in annesi yıldız oyuncu Leslie Mann, babası ise romantik komedilerin en tanınmış yönetmenlerinden Judd Apatow.

Genç aşıklar mutlu ilişkilerini kısa bir süre önce sonlandırdı.

Lily Collins - Charlie McDowell

Şarkıcı Phil Collins'in kızı olan ve Emily in Paris dizisiyle dünya çapında bir yıldıza dönüşen Lily Collins, 2019 yazından beri Charlie McDowell’la birlikteydi. Çift 2021’de evlendi.

İlk bebeklerini geçtiğimiz gün kucaklarına alan çift büyük bir mutluluk yaşıyor. Charlie McDowell, emektar aktör Malcolm McDowell ve bir diğer yıldız oyuncu Mary Steenburgen'in oğlu.

Phoebe Gates - Arthur Alistair Donald

Bill Gates'in kızı Phoebe Gates Haziran 2024'te Stanford Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Arthur Alistair Donald ile olan aşkını da ilan etmişti. Gates’in rrkek arkadaşı Beatles üyesi Paul McCartney'nin torunu.





Romeo Beckham - Gray Sorrenti

Beckham’ların bir oğlu daha gönlünü ünlü bir ismin kızına kaptırdı. Victoria ve David Beckham’ın oğlu Romeo Beckham, Ekim 2024’ten beri Gray Sorrenti ile aşk yaşıyor.

Gray Sorrenti ünlü fotoğrafçı Mario Sorrenti'nin kızı.