Gelin hanım 'sivri dilli' çıktı: Kayınvalide ve kayınpederin işi kolay değil

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DİLLERE DESTAN BİR DÜĞÜNLE EVLENDİLER

Bir dönemin futbol yıldızı David Beckham ile Spice Girls (Baharat Kızlar) grubuyla ünlenen Victoria Beckham, dört çocuklarının en büyüğü olan Brooklyn'in mürüvvetini erkenden gördü. 23 yaşındaki Brooklyn, geçen nisan ayında ABD'nin en ünlü ve zengin ailelerinden birine mensup olan 27 yaşındaki model ve oyuncu Nicola Anne Peltz ile evlendi. Daha gerçekleşmeden dillere destan olan düğün, Peltz ailesinin Palm Beach Florida'daki görkemli malikanesinde yapıldı. Hem İngiltere hem de ABD'nin "kalburüstü" kişilerini bir araya getiren düğün haftalarca basının manşetlerinden inmedi.

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'TATLI TATLI' ELEŞTİRDİ

Dışarıdan bakıldığında da her şey kusursuzdu. Fakat daha düğünden bir gün sonra aileyle ilgili iddialar da birbiri ardına geldi. En önemlisi Brooklyn Beckham'ın, karısının soyadını alması oldu. Yani Nicola Anne Peltz, evlenip sadece kocasının soyadını almakla kalmadı ona kendi soyadını da verdi. İşte ilk iddialar da buradan geldi. İngiliz ve ABD basınında öne sürülenlere göre David ve Victoria Beckham, oğullarının Brooklyn Peltz Beckham adını almasından memnun olmadı. Bunu da sosyal medyada düğünle ilgili paylaşımlarında sürekli oğullarının adını Brooklyn Beckham şeklinde anarak belli etti. Brooklyn ise tam tersine Instagram sayfasındaki kullanıcı adını bile Brooklyn Peltz Beckham olarak değiştirdi. Bütün bunların üzerinden kısa bir zaman geçmişti ki Beckham ailesinin gelini Nicola Anne'den yumuşak da olsa bir eleştiri geldi kayınvalidesi ve kayınpederine.

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'KOCAM BÜYÜK BİR BASKI ALTINDA'

Nicola Anne Peltz, Tatler Dergisi'ne verdiği röportajda kocası Brooklyn'in kariyer seçiminde "herkesi memnun etmek için" üzerinde yoğun bir baskı hissettiğini söyledi. Nicola Peltz, doğrudan isin vermedi ama Brooklyn'in bir dönem çabaladığı fotoğrafçılık kariyerine, büyük olasılıkla annesi ve babasının yönlendirmesiyle başladığını ileri sürdü. Nicola Anne Peltz'in bu sözleri, isimlerini doğrudan söylemese de David ve Victoria Beckham çiftini hedef aldığı şeklinde yorumlandı. Brooklyn Beckham, fotoğrafçılık konusunda beklenen başarıyı yakalayamayınca gurmeliğe yöneldi.

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'BENİM BABAMDAN NASİHAT ALIYOR'

Nicola Anne Peltz, aslında Brooklyn'in fotoğrafçılık yapmayı sevmediğini ve bunu kendisine söylediğini sözlerine ekledi. Peltz, Brooklyn'in kariyer seçimi konusunda kendi babası milyarder iş insanı Nelson Peltz'ten tavsiye aldığını da belirtti. Beckham ailesinin gelini bu konuda Brooklyn, babası Nelson Peltz'i arayıp da yaptığı işler hakkında ne düşündüğünü sorduğunda mutlu olduğunu belirtip "Onu babamdan bir şeyler öğrenirken seyretmeyi seviyorum" dedi.

Bir dönem moda çekimlerinde fotoğrafçı olarak çalışan Brooklyn Beckham, son dönemde hem TV ekranında hem de sosyal medyada verdiği yemek tarifleriyle konuşuluyor. Eşi Nicola Anne Peltz'in anlattığına göre de Brooklyn bu işi yapmaktan dolayı son derece mutlu.

BROOKLYN ELEŞTİRİ ALDI

Victoria ve David Beckham'ın büyük oğulları Brooklyn ve karısı Nicola ile çok da sıcak bir ilişki içinde olmadığı iddiası geçen Anneler Günü'nde de gündeme gelmişti. O dönemde de Brooklyn Beckham, bu özel günde annesine hitaben bir paylaşım yapmadığı için eleştirilmişti. Aslına bakılırsa bu Brooklyn Beckham'ın eleştiri oklarına ilk kez hedef olması değil. Genç Beckham, daha önce de TV programlarında ve sosyal medyada yemek tarifi verdiği için "işin uzmanı olmadan çok biliyormuş gibi görünmekle" ve "ünlü ailesinin sayesinde bu fırsatı ele geçirmekle" eleştirilmişti.

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Brooklyn Beckham bir ara da fotoğrafçı olarak lanse edilmişti. Fotoğrafçılık konusunda da eğitim almayan Beckham, bir dönem setlerde, elinde pahalı objektif ve makinelerle görüntülenmişti. Fakat görünüşe göre o işi bırakıp bu kez de yemek pişirmeye el attı. Yine de bu konuda özellikle sosyal medyada çok eleştiriliyor. Birçok kişi ona hitaben "Kendine gerçek bir iş bul" diye seslenen mesajlar paylaşıyor. Bazı kişiler de Brooklyn'in, gerçek şeflerin emeğine saygısızlık edip onların hakkını yediğini savunuyor.

David Ve Victoria Beckham'ın dört çocuğundan en büyüğü olan Brooklyn Beckham, 9 Nisan'da bir süredir birlikte olduğu oyuncu Nicola Anne Peltz ile evlendi. Bütün dünyanın, daha bir yıl öncesinden merakla beklediği tören, gelinin babası milyarder Nelson Peltz'in Florida, Palm Springs'teki milyon dolarlık okyanus manzaralı malikanesinde yapıldı. Sadece ABD'nin değil, dünyanın sayılı zenginlerinden biri olan Nelson Peltz'in kızının düğünü için 4 milyon dolar harcadığı belirtiliyor.

BİRBİRLERİNİN SOYADLARINI ALDILAR

Brooklyn Beckham ile 27 yaşındaki gelin Nicola Anne Peltz'in düğününe, İngiltere ve ABD'den 300'ü aşkın ünlü konuk katıldı. Törenle ilgili en çok konuşulan ayrıntılardan biri de her ikisinin de "ölüm onları ayırana kadar" birlikte olma sözü verdikten sonra birbirlerinin soyadlarını alma kararıydı. Buna göre gelin Nicola Anne Peltz Beckham, damat da Brooklyn Peltz Beckham adını kullanmaya başladı. Hatta yeni evliler törenin hemen ardından bu konuda ne kadar ciddi olduklarını göstermek için sosyal medyadaki isimlerini de değiştirdiler.

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TEK KIZ KARDEŞİ GELİNİN NEDİMESİ OLDU

Düğünde Beckham ailesinin tek kızı Harper Seven, gelinin nedimeleri arasında yer aldı. Damat Brooklyn'in sağdıçlığını ise erkek kardeşleri Cruz ve Romeo üstlendi.

Düğün öncesi çok konuşulan ayrıntılardan biri de gelinin milyarder babası Nelson Peltz'in damadına evlilik sözleşmesi imzalatması oldu. Aslına bakılırsa bu sözleşme hem 23 yaşındaki Brookly Beckham hem de 27 yaşındaki Nicola Anne Peltz için bağlayıcı özellik taşıyor. Gelin ve damadın imzaladığı sözleşmeye göre, boşanmaları durumunda her ikisi de ailelerinden kaynaklanan servetten pay alamayacak. Beckham ve Peltz'in, bu tür bir sözleşme imzalayacakları haberi 2020 yılından, yani nişanlanmalarından bu yana gündeme geliyordu.

ÇİÇEĞİ BURNUNDA KAYINVALİDE SADE AMA ŞIKTI

Victoria Beckham, kendi tasarımı olan gri bir gece elbisesi giydi. Fakat onu törende gölgede bırakan bir kişi vardı: Gelinin 67 yaşındaki annesi Claudia Peltz.